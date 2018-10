Sonatrach signe deux accords avec le groupe français Total : De nouveaux horizons à l’international

«Il faut que la Sonatrach se hisse définitivement en locomotive du développement de l’économie nationale», a affirmé, hier à Alger, son PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, lors d’une conférence de presse qu’il a animée en marge de la signature de deux nouveaux contrats avec la compagnie française Total.

Catégorique dans ces propos, il fera ainsi comprendre que le redéploiement de la compagnie des hydrocarbures à travers la mise en œuvre, de manière accélérer de sa stratégie SH 20-30 vise à maximaliser l’exploitation du potentiel énergétique dont dispose le pays, non sans s’assurer de la création de la valeur ajoutée qui manquait jusque-là au bénéfice de l’économie nationale.

C’est dans cette optique que les domaines de la pétrochimie et de l’offshore se retrouvent ainsi en première ligne des objectifs de la nouvelle feuille de route tracée et exécutée par Sonatrach, lesquels objectifs, sont davantage «booster» grâce au partenariat avec d’autres compagnies de renom international. En la matière Sonatrach et le Groupe français Total viennent de renforcer leur coopération dans l’amont pétrolier et la pétrochimie en procédant, hier, à la signature de deux nouveaux accords de partenariat.La cérémonie de signature qu’a abritée le siège de la direction générale de Sonatrach a été coprésidée par le PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et son homologue français, M. Patrick Pouyanné, responsable du groupe Total. Le premier des deux accords signés se déploie sous la forme d’un nouveau contrat d’exploitation pour le développement conjoint du périmètre TFT Sud (Tin Fouyé Tabankort) situé dans la région de Tinhert dans la wilaya d’Illizi. Ce contrat signé entre Sonatrach, Total et Alnaft (Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures) consentira, sur une durée de 25 ans à la réalisation des investissements nécessaires à la valorisation du potentiel dont dispose le paramètre TFT Sud estimé à plus de 100 millions de barils équivalent pétrole (Bep). En ce sens, les nouveaux signataires du contrat prévoient la mise en œuvre de travaux d’un coût global de 406 millions de dollars portant sur le forage de 24 puits et la réalisation d’un réseau de collecte des puits producteurs et le raccordement aux installations TFT. «Ce programme de développement devrait permettre d’atteindre une production cumulée de 12 milliards m3 de gaz sec, 1,6 million de tonnes de GPL, 1,3 million de condensat, soit 108 millions de baril équivalent pétrole (mbep) jusqu'à 2042», indique-t-on dans un communiqué remis à la presse.



Les banques algériennes apportent leur contribution au financement



Le second contrat signé, hier, est un pacte d’actionnaires permettant la création de la joint-venture STEP (Sonatrach, Total, entreprises polymères). Cette société mixte sera chargée de mener à bien le projet pétrochimique commun à Arzew, qui comprend la construction d’une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et d’une unité de production de polypropylène (PP) d’une capacité de 550.000 tonnes/an. Il s’agit d’un investissement d’un montant global de 1,4 milliard de dollars consentis suivant la règle 51/49 et dont le financement sera assuré à hauteur de 30% par les deux partenaires Sonatrach et Total et à 70% par le biais du recours à l’emprunt bancaire. «Ce sont les banques algériennes qui vont contribuer au financement de ce projet « fera savoir le Pdg de Sonatrach qui se réjouit par ailleurs de l’excellente relation de partenariat tissée entre la compagnie nationale des hydrocarbures et la française Total. Une relation élargie à plusieurs domaines de coopération, entre la commercialisation du GNL algérien en France, objet d’un contrat qui sera renouvelé vers la fin de l’année ainsi que l’introduction des compétences de Total dans l’exploitation des nouvelles énergies en Algérie, comme l’a souligné son PDG, M. Pouyanné.



Prochain investissement de Sonatrach en Turquie



Un autre contrat relatif à la réalisation d'une unité de propylène en Turquie sera signé quant à lui vers la fin de l’année en cours entre Sonatrach et le partenaire turc, a révélé M. Ould Kaddour. «Il s'agit du second projet que réalisera Sonatrach à l'étranger en plus de l'achat de la raffinerie d'Augusta en Italie. Il faut ouvrir de nouveaux horizons à international», ajoute-t-il. Sonatrach sera actionnaire dans ce projet avec 30% et fournira la charge qui est de 450.000 tonnes de propane pour l'unité, a-t-il précisé. S’agissant de l’activité offshore, là aussi, le PDG de Sonatrach évoque des discussions avancées avec le groupe italien Eni. «L’offshore est un créneau qui nos intéresse énormément au vu du potentiel disponible sur toute la côte algérienne», a-t-il souligné ajoutant que dans ce domaine les forages seront engagés au plus tard au 1er semestre 2019. Par ailleurs, M. Ould Kaddour a souligné que plus de 14 entreprises étrangères veulent s'associer avec Sonatrach dans la commercialisation des produits, dont le groupe français Total.

Concernant la raffinerie de Hassi Messaoud, il a indiqué que l'entreprise réalisatrice sera connue avant la fin de l'année en cours, tandis que la raffinerie d'Alger sera opérationnelle en début 2019.

Karim Aoudia