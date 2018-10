M. Messahel reçoit les nouveaux ambassadeurs d’Ukraine, d’Autriche, de la République Tchèque et d’Espagne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier M. Soubkh Maksym Aliyovych qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine, auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



M. Abdelkader Messahel a reçu Peter Elsner-Mackay qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



Le ministre des AE a également reçu Mme Lenka Pokorna qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tchèque auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



Il a enfin reçu M. Fernando Moran Calvo-Sotelo qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, auprès de la République algérienne démocratique et populaire.