Décès de l’ancien Premier ministre vietnamien : M. Ouyahia signe le registre de condoléances

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a signé, hier à Alger, le registre de condoléances au nom du Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ancien Premier ministre vietnamien et ancien Secrétaire général du Comité central du parti communiste vietnamien (PCV), Do Muoi. «Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle de la disparition de l'ancien Premier ministre vietnamien et ancien secrétaire général du Comité central du parti communiste vietnamien. En cette douloureuse circonstance, je présente au nom de Son Excellence, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au nom du peuple et du gouvernement algériens, mes sincères condoléances aux dirigeants, au gouvernement et au peuple vietnamien, ainsi qu'à la famille du défunt», a écrit M. Ouyahia dans le registre de condoléances signé à la résidence de l'ambassadeur du Vietnam à Alger. «La République socialiste du Vietnam perd en la personne de Do Muoi l'un de ses éminents dirigeants qui ont joué un rôle prépondérant dans la consolidation de la renaissance du Vietnam et son processus de développement outre le confortement de sa place dans le concert des nations», a ajouté le Premier ministre. «Le défunt a eu un impact positif dans le raffermissement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Vietnam depuis leur lutte commune pour le recouvrement de la liberté et l'indépendance. L'Algérie perd en sa personne l'un de ses grands amis», a écrit M. Ouyahia. «En cette douloureuse circonstance, j'exprime mes sentiments de solidarité et de compassion avec le peuple vietnamien frère et la famille du défunt. Je m'incline à la mémoire du défunt, qu'il repose en paix».