M. Mustapha EL-Habiri reçoit l’ambassadeur palestinien : Soutien de la police algérienne à son homologue palestinienne

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Louai Issa, s'est félicité, lors de l'audience que lui a accordée le Directeur général de Sûreté nationale, Mustapha El-Habiri, du soutien constant apporté par la police algérienne à son homologue palestinien en matière de formation. La police algérienne est «devenue un modèle à suivre, notamment en matière de formation», a affirmé le diplomate palestinien, saluant à cet égard, «le soutien constant qu'apporte la police algérienne à la police palestinienne, dont de nombreuses promotions bénéficient de formations dans différentes spécialités au sein des écoles de police algériennes». Au terme d'une session de formation sur la gestion du soutien logistique, destinée aux officiers supérieurs de la police palestinienne, la délégation a mis en valeur les connaissances et le professionnalisme de la police algérienne en matière de gestion administrative et de soutien. Cette session de deux semaines et dont la cérémonie de clôture a été présidée par le directeur de l'Administration générale de la DGSN, en présence de cadres de la Sûreté nationale et des formateurs, a englobé des volets théoriques et pratiques relatifs à la gestion du soutien logistique.