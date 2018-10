Algérie - Japon : Une plus grande présence d’entreprises japonaises en Algérie

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Alger, M. Kazuya Ogawa, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la présence des entreprises japonaises en Algérie.

Lors de cet entretien, il a été procédé à un tour d'horizon portant sur l'état de la coopération et des relations économiques et financières entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens à même de renforcer la présence des entreprises japonaises en Algéri. Dans ce cadre, il a été convenu de conforter le cadre juridique et conventionnel bilatéral devant faciliter la présence des investisseurs japonais en Algérie, à travers, notamment, l'accélération des négociations de l'accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements et l'engagement incessamment des discussions sur une convention de non double imposition.

L'entrevue a également constitué une opportunité pour M. Raouya d'expliquer à son interlocuteur l'action du gouvernement en matière de politique économique et les mesures de réformes engagées.

Tout en affirmant la volonté de la partie japonaise à apporter son appui et son soutien au développement économique et social en Algérie,

M. Kazuya Ogawa a signalé que la priorité de son action demeure l'élargissement et la diversification de la coopération entre les entreprises japonaises et leurs partenaires algériens, a poursuivit la même source.