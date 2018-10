Pour prévenir les risques d’inondations à travers le pays : Bientôt une stratégie nationale

«Les axes de cette stratégie et les mécanismes de sa mise en oeuvre seront annoncés prochainement», a déclaré le ministre à la presse en marge d’une visite d’inspection de projets relevant du secteur dans la wilaya.

M. Necib a expliqué que cette stratégie a été élaborée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et de l’Union européenne, outre nombre de secteurs concernés, dont la société civile, a-t-il précisé. Des experts nationaux et étrangers ont été mobilisés au titre de ce partenariat pour la mise au point de cette stratégie nationale, dont la finalité consistera, selon M. Necib, à mettre son secteur au diapason des changements climatiques mondiaux et leurs conséquences, citant les inondations enregistrées dernièrement dans nombre de wilayas, a-t-il observé. Cette stratégie s'articule, entre autres, sur l’engagement d’un programme national pour la réhabilitation et réaménagement des oueds à travers le pays, ainsi que la protection de leurs cours contre les constructions anarchiques, parallèlement à un programme national pour l’assainissement des cours d’eau, a encore informé le ministre. Il a, également, fait part, d’une action en cours, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur pour, a-t-il dit, «premièrement accélérer la mise en place d’un programme national d’assainissement des cours d’eau», et «secondo la mise au point des mécanismes de mise en oeuvre de cette stratégie nationale de lutte contre les inondations, de concert avec tous les partenaires concernés, dont le société civile et le citoyen», a fait savoir

M. Necib. «Nous veillerons à tout mettre en oeuvre pour accélérer la mise au point des mécanismes d’application de cette stratégie nationale, dans le but de garantir la sécurité des populations contre ce phénomène naturel», a-t-il assuré.