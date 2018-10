Ecole nationale supérieure maritime : ouverture de deux Masters

L’École nationale supérieure maritime de Tipasa a annoncé, hier, l’ouverture, pour la première fois, de deux spécialités pour la préparation d’un Master académique, en perspective d’un diplôme de Doctorat, au diapason des évolutions en cours dans le secteur naval. «L’ENSM est aujourd’hui en pleine mutation, suite à l’introduction de deux spécialités en Master académique (navigation maritime et mécanique navale), qui ouvriront les portes à des études de Doctorat», a indiqué le directeur de l’établissement, Azzedine Kerma, lors de portes ouvertes organisées à l’occasion de la Journée mondiale de la mer, en présence de Salim Djaâlal, chef du cabinet du ministère de tutelle. Le responsable a imputé cette mutation en cours au nouvel organigramme, dont s’est doté l’École, grâce aux efforts consentis par le ministre du secteur, qui avait souligné, dans son discours à la dernière sortie de promotion, «l’intérêt suprême accordé à la formation», aujourd’hui reflété par l’ouverture de ces deux masters académiques homologués par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s’agit, en l’occurrence, de la consécration de la tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur l’ENSM, ce qui lui permettra, dans une première étape, selon le même responsable, de bénéficier des avantages du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique, avant l’ouverture d’un Doctorat dans les deux spécialités sus-citées. Ces changements sont également inscrits au titre d’un projet structurant axé sur trois aspects pédagogique, organisationnel et matériel, que le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, s’était «personnellement engagé à concrétiser», a-t-il ajouté, signalant le «parachèvement imminent» du projet de décret ministériel commun relatif au régime interne de l’ENSM, suite à son adoption par les ministres des Travaux publics et des Transports, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le secrétariat général du gouvernement. «Le décret est en phase de promulgation au Journal officiel», a-t-il précisé. Le directeur de l’École nationale supérieure maritime a, également, souligné l’adoption de dotations financières pour la modernisation des équipements techniques exploités au niveau de son établissement, alors que la commission des marchés au niveau de l’École a procédé, dernièrement, à l’ouverture des plis pour l’examen des offres relatives à l’acquisition de deux appareils de dernière génération. «L’acquisition dans les trois prochains mois de deux appareils de simulation de navigation navale va insuffler une importante dynamique à la convention internationale portant sur les critères de formation et de qualification des hommes de la mer», a estimé M. Kerma. L’opportunité de ces portes ouvertes a donné lieu à la tenue d’une exposition mettant en exergue des projets de recherche réalisés par des étudiants, outre des équipements de cet établissement, créé en 1974, avant d’être promu en École supérieur en 2008. La manifestation a été clôturée par une simulation d’une opération de sauvetage de personnes noyées par des marins.