Université émir-Abdelkader de Constantine : 15 laboratoires de recherche spécialisés

Un groupement de 15 laboratoires de recherche spécialisés a été mis en service, la semaine dernière, à l’université Émir- Abdelkader de Constantine, au titre de la nouvelle rentrée universitaire 2018-2019, a-t-on appris du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur. Cette enceinte de plus de 3.530 m2, dont les travaux ont été lancés en 2014, avec coût de réalisation estimé à près de 31 milliards de dinars, constitue un espace doté de commodités technologiques destiné aux enseignants chercheurs, aux doctorants et aux étudiants de postgraduation, en vue de «promouvoir la dynamique de la recherche et de la production scientifiques», a indiqué M. Saïd Derradji. Situé à 100 mètres de l’université, ce groupement de plusieurs étages, consacrés à la recherche, est équipé d’une grande salle de conférences, de plusieurs salles de recherche dotées d’équipements informatiques, d’une bibliothèque pluridisciplinaire, ainsi que d’un pavillon administratif, a fait savoir la même source. Ce nouvel édifice permettra, notamment de renforcer le potentiel académique en matière d’enrichissement et d’ouverture vers d’autres spécialités, a souligné le recteur de l’université, notant que ce groupement de recherche prend en charge 5 grandes disciplines, entre autres les études du Coran et de la sunna, la comparaison des religions et l’étude des croyances. La réalisation de ce groupement de recherche scientifique apportera un plus qualitatif, notamment en matière d’organisation de conférences et de colloques spécialisés, et donnera lieu, grâce aux travaux de recherches élaborés, à des conventions de partenariat avec les institutions économiques, notamment les banques qui souhaitent adapter leur système en fonction des préceptes de la charia islamique. L’université Émir-Abdelkader de Constantine a accueilli, au titre de cette nouvelle année universitaire, 1.350 bacheliers et compte aujourd’hui au total 6.735 étudiants, inscrits en licence et en master, et répartis sur 3 facultés, a révélé la même source, ajoutant que l’enseignement dans cette institution est encadré par 275 enseignants. Par ailleurs, une nouvelle annexe de 2.000 places pédagogiques pour les étudiants des sciences islamiques sera réceptionnée à la nouvelle ville Ali-Mendjeli (commune d’El-Khroub), à la fin de l’année en cours, a-t-on noté.