Accompagnement des enseignants : Un nouveau dispositif

«L’école de qualité est une édification qui exige du temps et qui doit passer obligatoirement par la formation des enseignants qualifiés.» C’est ce qu’a indiqué, hier, l’inspectrice centrale du ministère de l’Éducation nationale.

Mme Fatiha Moualek, qui s’est exprimée sur les ondes de la radio algérienne, a mis l’accent sur l’importance de la formation des enseignants qui constitue, actuellement, le cheval de bataille du ministère.

L’invité de la rédaction a, dans ce contexte, fait savoir qu’un dispositif d’accompagnement des enseignants a été mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, pour assurer la formation des enseignants, à l’échelle nationale, à la pédagogie et à la didactique des discipline et à plusieurs thèmes qui relèvent de l’enseignement.

Mme Moualek a, dans son intervention, indiqué que ce plan de formation, qui s’étale sur une période de trois années, va bénéficier en priorité aux enseignants nouvellement recrutés. «Nous avons un plan stratégique de formation sur une durée de trois années. Les nouveaux enseignants ont bénéficié d’une formation préparatoire qui a débuté le mois de juillet dernier, et devrait se poursuivre tout au long de l’année», a-t-elle précisé.

Selon Mme Moualek, l’enseignant est le facteur essentiel dans la promotion de l’enseignement de qualité, et il est le catalyseur du changement de pratiques. C’est pour cela, dit l’intervenante, que «nous formons les enseignants au développement des compétences professionnelles en vue d’améliorer leurs pratiques éducatives».

«La formation consiste à donner à l’enseignant, les outils nécessaires pour une meilleure prise en main de sa classe», a expliqué l’inspectrice centrale, avant de poursuivre que le secteur de l’Éducation met à la disposition des enseignants tous les moyens pour qu’ils puissent mener à bien leur noble mission. À savoir, prodiguer un enseignement de qualité au profit des générations montantes.

Pour ce faire, dit la responsable du ministère, «nous avons élaboré un plan stratégique de formation qui s’articule, notamment sur les pratiques de classe, les supports pédagogiques, ainsi que les méthodes d’évaluation et de remédiation».

«Ce plan consiste également à former des noyaux d’inspecteurs au niveau national. Des inspecteurs qui sont en charge de répercuter cette formation au niveau de leurs circonscriptions respectives», a souligné Mme Moualek.

Elle a, par ailleurs, relevé l’existence d’une nouvelle stratégie d’enseignement interactive qui a été lancée par le ministère, pour de meilleurs résultats en matière d’enseignement et dans le but d’atteindre l’école de qualité.

«Les enseignants nouveaux ont été déjà formés sur cette nouvelle pratique en classe et qui consiste à travailler en groupe en évaluant les élèves», a fait savoir Mme Moualek, tout en précisant que l’évaluation est un processus intégré dans l’apprentissage.

En réponse à une question relative à la surcharge des classes, l’intervenante dit que «la question de la surcharge des classes n’est pas générale, et ne concerne, en fait, que les localités qui ont connu un retard dans la réalisation des projets de construction pédagogiques».

Selon la responsable, «le ministère de l’Éducation nationale a aménagé des salles au sein des établissements scolaires, pour faire face à cette situation, comme solution conjoncturelle».Sur une autre question, concernant les cours particuliers, Mme Moualek a dénoncé les abus en la matière, et qualifié cela de «phénomène de société qui revient cher aux parents», tout en précisant que «le ministère a mis en place un dispositif interne au niveau des établissements scolaires, pour assurer les cours de soutien et de rattrapage aux élèves qui nécessitent une prise en charge à ce niveau».

Elle a, à ce sujet, fait part de l’existence d’un calendrier de cours de soutien pendant les vacances, notamment pour les classes d’examen. «Nous appelons les parents à envoyer leurs enfants pour en profiter», a tenu à insister la responsable au ministère de l’Éducation nationale.

Kamélia Hadjib