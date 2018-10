Economie circulaire : au service de l’industrie des déchets

« L'entrepreneuriat circulaire, levier de développement de la gestion des déchets», tel est le thème de la 3e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE) qui ouvrira ses portes aujourd’hui au Palais des Expositions des Pins maritimes (Alger). Cette nouvelle édition, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), sous le patronage de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, se déroulera quatre jours durant du 08 au 11 octobre 2018.

Le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets est entièrement dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage des déchets ménagers et hospitaliers.

Les organisateurs prévoient la participation d’une cinquantaine d’entreprises nationales et étrangères à cette 3e édition, contre 40 entreprises en 2017. Cette année, la République populaire de Chine sera l’invitée d’honneur.

En marge de la manifestation environnementale, une journée d’études sur l’industrie et le traitement des déchets verra la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux qui présenteront des exposés sur la gestion des déchets et l’économie circulaire (EC), les filières de recyclage et la valorisation des déchets, instruments de la mise en route d’une économie circulaire- l’approche économique dans le contexte de la région MENA, concepts technicoéconomiques des installations de recyclage des déchets dans le contexte de l’EC ainsi que les opportunités pour l’entrepreneuriat dans le développement de la gestion des déchets. Il faut savoir que ce qui était considéré auparavant comme une préoccupation environnementale, est aujourd’hui une activité économique pleine et entière pouvant générer des revenues importants et capable de générer une valeur financière de 38 milliards de DA/an et de créer par conséquent de nombreux postes d’emploi direct et indirect.

Aussi, il est utile de rappeler que le volume des déchets nationaux avoisine les 13 millions de tonnes/an, dont 6 sont récupérables. La première responsable du secteur a relevé que ce chiffre est appelé à augmenter au regard de la politique de logement avec la réception attendue de plusieurs nouvelles villes et cités. Ces déchets sont répartis en quatre catégories. Les déchets d’emballages et de plastique se taillent la part belle avec une quantité d’environ 1,2 million de tonnes/an. S’ajoutent les pneus usagés, les déchets des huiles et des huiles lubrifiantes, et les déchets électroniques, électriques et électroménagers, dont la quantité est estimée à 18.000 tonnes/an.Dans le cadre de l'application du Programme national de gestion des déchets ménagers, tous les équipements et installations nécessaires au traitement, au tri et à la mise en valeur des déchets avaient été mis en place dans toutes les wilayas du pays, faisant état de la création de 177 centres d'enfouissement technique, 16 centres de tri et cinq décharges.Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a lancé lors de sa sortie sur terrain à Blida un appel aux habitants en vue de participer à la première édition du concours du Président de la République de «la plus belle ville verte», dont les résultats seront annoncés le 25 octobre prochain.

Mohamed Mendaci