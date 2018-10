Accidents de la circulation : 16 morts en 24 heures

16 personnes ont perdu la vie et 37 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus en 24 heures dans plusieurs régions du pays, indique un bilan établi par les services de la Protection civile. La wilaya de Boumerdès déplore le bilan le plus lourd, avec le décès de 4 personnes, alors qu'une autre a été blessée, suite au dérapage d’un véhicule léger, survenu sur l'autoroute Est-Ouest, dans la commune de Larbatache. Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues, dans la wilaya de Laghouat, pour repêcher le corps sans vie d'une personne ayant péri par noyade dans une mare d’eau, dans la commune de Hadj-Mechri.

À rappeler que 27 personnes ont trouvé la mort et 387 autres ont été blessées dans 319 accidents de la route enregistrés en une semaine dans les zones urbaines, avait indiqué, jeudi, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Le bilan des accidents de la circulation fait ressortir une hausse sensible des accidents de la circulation, avec 54 accidents et 82 blessés. Le nombre des décès a également augmenté de 20 cas, selon les mêmes statistiques. Le facteur humain demeure la principale cause des accidents, avec un taux dépassant les 96%, en raison du non-respect de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue, en sus d'autres facteurs liés au véhicule et à l'environnement. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a réitéré son appel en direction des usagers de la route à plus de vigilance, lors de la conduite, au respect du code de la route, à ne pas dépasser la vitesse limitée et à soumettre le véhicule au contrôle technique périodique, rappelant le numéro vert «1548» et le numéro de secours «17» mis à la disposition des citoyens 24h/24.