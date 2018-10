Transport de personnes ou de marchandises : Le brevet professionnel « boudé »

L’affluence pour l’obtention du brevet professionnel de conduite pour le transport des personnes ou de marchandises demeure «faible» dans la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de transport.

Sur les sept centres ouverts à cet effet, en vertu d’un décret ministériel datant de 2016 visant à réglementer le transport des personnes et des marchandises, «un seul est opérationnel pour l’instant», reconnaît Naït Youcef Samir, directeur des transports de Tizi Ouzou, qui déplore cette «faible affluence du personnel concerné».

Pour l’heure, précise-t-il, «seulement 25 chauffeurs se sont présentés pour effectuer cette formation», lançant un appel aux concernés pour se rapprocher de ces centres, dont trois sont situés au chef-lieu de wilaya et les autres respectivement à Aïn Zaouia, Bouzguène, Tigzirt et Tizi-Rachid. «L’ensemble des chauffeurs de taxis, de bus, de camions poids lourds et les titulaires du permis E (semi-remorque) sont appelés à se conformer à cette nouvelle disposition et effectuer cette formation», a rappelé le même responsable.

D’une durée de 15 jours, avec un volume de 72 heures, cette formation, «qui sera couronnée par l’obtention du brevet de chauffeur professionnel, vise à former le personnel conduisant et à améliorer ses performances et aptitudes professionnelles», afin de de «réduire les manquements au code de la conduite sur les routes», a-t-il ajouté. L’entrée en vigueur de l’obligation du brevet professionnel pour l’exercice du métier de chauffeur de véhicule transportant des voyageurs ou des marchandises interviendra en mai 2019, et «tout chauffeur qui n’est pas titulaire de ce brevet, se verra interdit d’exercice», a-t-on souligné. S’agissant des entreprises de transport qui emploient des chauffeurs, «elles seront, elles aussi, tenues, à partir de cette date (mai 2019), de fournir ce document concernant l’ensemble de leur personnel conduisant dans le dossier de demande d’autorisation», a encore souligné le responsable local.