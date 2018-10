Chercheurs d’emploi : Les conseils des recruteurs

«Emploitic», leader du recrutement sur internet en Algérie, organise la première édition du «Talent Day», avant la fin du mois à d’Alger.

Le «Talent Day» est un rendez-vous annuel unique qui permettra aux professionnels des ressources humaines et du recrutement de se rencontrer, de débattre et d’imaginer les pratiques RH de demain.

Il réunira les principaux acteurs de l’emploi et du recrutement en Algérie, responsables des ressources humaines, recruteurs, experts et spécialistes ; en tout, ce sont plus d’une centaine d’entreprises qui prendront part à cette rencontre. Plus d’une dizaine d’experts locaux et étrangers venus d’Afrique, d’Europe et du Maghreb viendront animer une série de conférences et de panels sur des thématiques centrées sur le capital humain (attraction des talents en Afrique et dans le monde, fidélisation et développement des compétences, nouvelle méthode de management, intelligence artificielle, e-learning, e-testing, etc).

Pour les participants, ce sera l’occasion de découvrir des speakers inspirants, de nouvelles approches pointues et innovantes, d’élargir leurs réseaux, de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble sur des questions liées à la fonction de la ressource humaine et de son évolution.

De grandes entreprises présentes en Algérie, créatrices d’emploi, apportent leur soutien à cet évènement en le sponsorisant, à l’instar d’Air Algérie.

«Emploitic.com» est créé en avril 2006 à travers le dispositif ANSEJ, et se positionne aujourd’hui comme le leader du recrutement sur internet en Algérie. C’est un organisme de placement des travailleurs agréé par l’État et l’ANEM. Il est aussi membre d’une alliance internationale «The Network», regroupant les plus importants sites d’emploi dans 135 pays.