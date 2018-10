Col de Chellata à Tizi Ouzou : La nature agressée

En dépit de tous les moyens déployés pour l’amélioration de la gestion des ordures dans la wilaya de Tizi Ouzou, la pollution de l’environnement ne cesse de se propager pour atteindre même les lieux et sites naturels les plus féériques. Censés bénéficier de l’attention particulière des autorités locales et nationales, eu égard à leurs richesses forestières et faunistiques, la plupart de ces lieux sont hélas envahis par toutes sortes d’ordures. C’est le constat amer, lors de nos virées estivales à travers ces magnifiques sites naturels qui se dégradent de jour en jour, traduisant toute l’insouciance humaine.

Sachets en plastique de toutes couleurs, canettes, bouteilles, détritus occupent des espaces importants, et menacent, de fait, l’équilibre biologique des espèces animales. Au col de Chellata, à cheval entre les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa, site naturel culminant à plus de 1.450 mètres et théâtre d’une héroïque bataille menée le 29 juin 1857 par les habitants de six archs de la région contre l’armée coloniale française, qui tentait de conquérir la région à partir de la ville d’Akbou, ce hideux et non moins inquiétant décor est désormais planté depuis déjà plusieurs années.

Non seulement cette situation perdure, mais elle s’aggrave également du jour en jour, avec l’amoncellement des ordures ménagères aux abords des routes menant vers cette haute montagne, témoin aussi des atrocités commises par l’armée coloniale, en 1958, contre des résistants des villages d’Illoula Oumalou, d’Illilten…qui avaient été séquestrés pendant une quinzaine de jours sans nourriture et sans eau jusqu’à ce que la mort ait eu raison de 400 personnes d’entre eux. Le monument érigé à la mémoire des martyrs ayant trouvé la mort pendant cette séquestration n’a pas lui non plus échappé à ce massacre.

En plus des ordures qui l’entourent, ce monument est totalement à l’abandon. Le mur de clôture est carrément détruit, la porte en fer arrachée et sa peinture n’est pas refaite depuis belle lurette. Même la plaque en marbre sur laquelle est écrit «Ici, à Agouni Ntizi, une nouvelle page d’histoire de l’Algérie contemporaine a été écrite par des gens du peuple dans leur lutte pour la dignité» n’a pas échappé à cette agression.

Les visiteurs, peu soucieux de laisser l’endroit propre et de respecter la mémoire des martyrs, abandonnent sur les lieux toutes sortes d’ordures. Cette situation a malheureusement pris des proportions alarmantes dans une wilaya qui peine à concrétiser plusieurs projets de centres d’enfouissement technique et de décharges contrôlées, souvent pour cause d’opposition de citoyens qui ne semblent pas prendre conscience de la gravité de la dégradation de l’environnement. Les beaux paysages forestiers et les ressources hydriques subissent chaque jour de graves agressions, pendant que tout le monde, citoyens et autorités, pérore sur les voies et moyens pour mettre fin à cette situation déplorable et non moins menaçante pour l’environnement. Le mouvement associatif, facteur essentiel dans toutes démarches visant la prise en charge de la question environnementale, essaie tant bien que mal de remédier à cette situation, en organisant des campagnes de sensibilisation et de volontariat pour la collecte de ces ordures qui s’amoncellent aux abords des routes, des points d’eau et à l’intérieur des forêts, comme celle de Yakourene, véritable réserve de la biosphère quotidiennement agressée par les visiteurs. Des centaines de tonnes d’ordures sont collectées à chaque volontariat, mais la situation redevient comme avant quelques jours après, déplorent les initiateurs de ces actions. En attendant une prise de conscience citoyenne quant à la nécessité, voire l’urgence de changement de comportements envers la nature, les autorités compétentes sont plus que jamais interpellées pour agir et sévir contre tout personne ou organisme, public ou privé, qui se serait rendu coupable de jet d’ordures dans la nature. Ces mêmes autorités sont aussi exhortées à se pencher sérieusement sur la commercialisation d’emballages jetables en plastique et en verre, afin de limiter un tant soit peu leur prolifération.

Bel. Adrar