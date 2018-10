Conjoncture : Encore d’autres ajustements

En dépit du redressement des cours du pétrole au cours de ces derniers mois, l’analyse des agrégats macroéconomiques du pays continue de dégager des performances négatives, tant au niveau de la balance des paiements que celui de nos avoirs en devises. Les derniers indicateurs fournis par la Banque d’Algérie confirment cette tendance préoccupante face à l’érosion des réserves de change appelée à s’accentuer jusqu’en 2021, en référence aux prévisions du PLF 2019. Ces dernières ont baissé à 88,61 mds de dollars à la fin juin 2018, soit une contraction de près de 9 milliards de dollars, par rapport à leur niveau enregistré à fin décembre 2017 ( 97,33 milliards de dollars) «soit légèrement plus que le déficit du solde global de la balance des paiements, et ce, en raison notamment de l'effet de valorisation négative de près de 790 millions de dollars, lié à l'appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro entre janvier et juin 2018», expliquent les responsables de la Banque d’Algérie. Un facteur qui agit contre les réserves de changes par rapport à la variation des fluctuations entre les monnaies, les avoirs extérieurs du pays étant majoritairement libellés en dollars. Les prévisions du PLF au titre de l’exercice 2019 restent dans cette configuration puisqu’il est prévu que la balance des paiements serait déficitaire de 17,2 milliards de dollars en 2019, 14,2 milliards en 2020 et 14 milliards en 2021. Des projections dont les effets se répercuteront forcément sur le niveau des réserves de changes, ces dernières devant baisser à 62 milliards de dollars à fin 2019 avant de descendre à 62, 4 en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021. Aussi, à moyen terme, et «compte tenu de l’évolution attendue des prix du pétrole, des limites observées à la compression des importations, notamment des biens de consommation alimentaire et non alimentaire, et des perspectives d’évolution des exportations hors hydrocarbures à moyen terme, des efforts supplémentaires d’ajustement sont nécessaires pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements et de limiter l’érosion des réserves officielles de change».

Ces appréhensions et recommandations, somme toute justifiées et légitimes, de la Banque d’Algérie, en l’absence d’alternatives, traduisent, en définitive, une situation d’incertitude, mais également, l’état de fragilité de l’économie nationale qui demeure fortement corrélée au produit de la fiscalité pétrolière. Une économie toujours vulnérable et, qui devra puiser encore les éléments de sa croissance dans la dépense publique d’où sa sensibilité aux chocs externes et, sa réceptivité aux moindres mutations sur les marchés externes. Des déterminants qui ont fait que l’Algérie ait continué de subir, depuis le quatrième trimestre de l’année 2014, les contrecoups de la baisse des cours de l’or noir, à travers la détérioration des soldes des comptes courants de sa balance des paiements, avec ses effets sur les réserves de changes du pays (près de 105 milliards de dollars perdus depuis juin 2014), mais aussi, sur ses finances publiques. Par conséquent, des efforts supplémentaires devront être entrepris, dans le sillage des réformes structurelles préconisées par le gouvernement, au titre de son plan d’action, pour soutenir la croissance de l'économie nationale, diversifier l'offre locale ainsi que les exportations de biens et services.

D. Akila