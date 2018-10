Ouverture aujourd’hui de la 18e édition du Salon de l’élevage et de l’agroéquipement : La mécanisation agricole au cœur des débats

C’est aujourd’hui que s’ouvrent les travaux de la 18e édition du Salon de l'élevage et de l'équipement agricole à la Safex, avec la participation de la Hollande comme invité d’honneur avec une vingtaine d’entreprises. Dans son intervention, le Dr. Amine Bensemane, président du Cercle de réflexion Filaha Innove (CRFI), relève l’urgence de la mécanisation agricole, susceptible d’accroitre la production et améliorer le timing des opérations dans toutes les chaînes de valeur agroalimentaire. Cet impératif, dit l’orateur, bute sur un problème de taille : le manque de main d’œuvre, aussi bien pour l’Algérie que pour l’Afrique. L’introduction des nouvelles technologies dans ce secteur est incontournable. D’où le choix du thème dudit salon qui portera sur «l’agriculture intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable». Le Sipsa, ajoute

M. Bensemane, «poursuit sa contribution dans l’identification des stratégies les plus adaptées pour augmenter durablement la productivité et la résilience des cultures et œuvre dans la continuité de la consolidation des bases de notre sécurité alimentaire qui constitue la ligne de mire de la politique nationale en la matière». A propos du Salon auquel prendra part 600 entreprises issues de 32 pays, le conférencier annonce que la Hollande sera le pays invité d’honneur avec une vingtaine d’entreprises. Le choix n’est pas le fruit du hasard. «Il s’agit d’un pays qui est une superpuissance agricole, l’un des premiers fournisseurs de la semence de la pomme de terre de l’Algérie et parmi les trois plus grands exportateurs mondiaux des fruits et légumes». Avec la Hollande qui prend part au salon pour la

4e année consécutive, les responsables algériens, souligne Bensemane, discuteront notamment de la logistique à l’export. La Hollande en tant que principal exportateur mondial de produits agricoles avec 91,7 milliards d'euro en 2017, et parmi les principaux exportateurs d'équipements agricoles et de semences et génisses avec 9,1 milliards d'euros à la même année, constitue un apport pour le développement de l'agriculture en Algérie en termes d'expertise et de transfert de technologie et du savoir-faire.

De multiples projets sont en cours de réalisation. Il est question de la construction de deux étables à Guelma d'une capacité allant de 15 à 60 vaches. Le projet géré par un groupe néerlandais assure une formation de deux ans aux éleveurs de cette wilaya ainsi qu'aux responsables du groupe Giplait. D’autres projets seront réalisés à Biskra, Ouargla et El Oued dans le domaine de la formation, selon la spécificité de chaque wilaya. À Biskra, à titre d’exemple, l'assistance consiste à développer les cultures maraichères et la construction de serre de types néerlandaises tout en permettant d'économiser l'eau et augmenter la production de 30 % dans cette wilaya aride. D’autre part, M. Bensemane dira que cet évènement de quatre jours sera ponctué par des rencontres

B to B, destinées à favoriser les échanges entre investisseurs et porteurs de projet, ainsi que conférences et forums sur les questions pendantes de politique agricole ainsi que la mise en route de l’opération «jeunes agriculteurs porteurs de projets». Pour les quatre forums qui seront tenus, explique le président de Sipsa-Sima, ils porteront sur l’agro-écologie, la filière lait, l’aquaculture et la filière fruits et légumes qui se focalisera sur les forces et les faiblesses des entreprises algériennes dans l’export des fruits et légumes et mettra en évidence le rôle de la logistique et la certification dans le développement à l’export.

D’autre part, le conférencier indique que

«dans les prochaines années, nous nous efforçons d’avoir l’ambition tant souhaitée, de réunir le Maghreb agricole, du moins les trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie, pour aller ensemble conquérir ce marché colossal et encore vierge qu’est l’Afrique».

S’ajoute également le défi portants sur l’organisation des filières et niches agricoles à l’export. Objectif : «entrer dans la cour des grands exportateurs de produits agricoles, grâce à l’organisation de la certification, de la normalisation et de la logistique et aborder sereinement les marchés internationaux».

Fouad Irnatene