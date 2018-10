Université du FCE : Explorer de nouvelles pistes de croissance

Le climat des affaires, les perspectives de développement économique, le développement local, la création des start-up et des incubateurs, la digitalisation économique ont été au centre des débats, samedi dernier, à l’occasion de la tenue de la 4e édition de l’université du FCE, dans la wilaya d’El-Oued.

Certains experts considèrent qu’à l’heure actuelle il est impératif de renforcer des concertations entre les différents acteurs et experts pour résoudre tous les problèmes qui constituent et constitueront dans les années à venir un obstacle pour le développement de l’économie. À ce propos Nacira Haddad, vice présidente du FCE, a mis en avant les différentes batailles réussies par l’Algérie, citant entre autres, celle de la sécurité, de la solidarité et de l’éducation. Elle dira dans ce sens que «tous les ingrédients sont réunis pour que nous puissions véritablement aborder toutes les problématiques, notamment celle liée au développement local. Regrettant le fait que malgré les moyens mis en place par l’Etat et toutes les reformes qui ont été prises, l’entreprise souffre toujours pour pouvoir émerger et se

développer, ainsi que pour créer son activité. «L’amélioration duclimat d’affaire constitue un élément déterminant pour la croissance économique», a-t-elle dit. De son côté, Houria Ait Sidhoum, docteur en science économique et chercheuse, a souligné que avant de parler de la création d’entreprise, il faut tout d’abord penser à la création de l’esprit de l’entreprise qui se fait au niveau des universités. Il est nécessaire d’impliquer davantage l’université dans le développement de la culture entrepreneuriale, avant d’ajouter à cet effet que « les collectivités locales ont un rôle majeur dans l’accompagnement et la création des entreprises». Pour sa part, Djamel Azzoug, membre du FCE à souligné le fait que le modèle de développement que nous avons en Algérie est un modèle central, axé sur le schéma national d'aménagement du territoire, qui

constitue un frein réel pour permettre au développement local car, a-t-il précisé, «la connaissance de territoire elle est chez les acteurs locaux».



Les ENR, c’est une affaire de PME-PMI



L’expert en pétrole, Abdelmadjid Attar, a mis l’accent sur les énergies renouvelables qui renferment de grandes opportunités d'investissement. Il a insisté sur la nécessité d’encourager l’investissement des petites et moyennes entreprises dans ce créneau porteur pour l’économie : «Les EnR, c’est une affaire de PME-PMI », a-t-il indiqué. De son côté, Eyl Mazzega Marc Antoir, directeur du centre «énergie» de IFRI, a souligné que «ces dernières années l’efficacité énergétique en Algérie a connue une amélioration remarquable». De toute évidence, il faut souligner que le domaine des énergies renouvelables, est un créneau d’investissement incontournable qui constituera une alternative. Il s’agit également d’un domaine générateur de nouveaux emplois par le biais du montage de nouvelles entreprises économiques. En coutre, Mohamed Skander, président de Jil'FCE a évoqué la question des startups, insistant sur la nécessité de valoriser les talents et encourager la formation en entreprise. Il a fait savoir que le FCE va créer prochainement un incubateur.

Une opportunité aussi pour le directeur général de l'API du Mali Moussa Ismaila Toure qui a souligné l'excellence des relations politiques entre l’Algérie et le Mali qui doit, a-t-il précisé, «se refléter sur la coopération économique et se traduire par des partenariats solides entre les entreprises des deux pays». Il a invité à cet effet, les opérateurs algériens à investir dans ce pays voisin.



Investir dans le capital humain



Quand aux recommandations qui ont été formulées à travers les différents panels composés globalement des experts, opérateurs économiques, chefs d’entreprise, sont, entre autres, l’amélioration du climat des affaires surtout à l’heure actuel marquée par une mutation remarquable de l’économie mondiale, et le développement de l’économie locale qui constitue un élément fondamentale de la diversification de l’économie. Les experts ont insisté également sur la nécessité de mettre en urgence une stratégie susceptible de contribuer au développement de l’exportation du produit national, dont l’industriel et agricole, vers d’autres nouveaux marchés internationaux et l’encouragement de la production locale, créatrice de richesses hors-hydrocarbures. Les intervenants ont également recommandé de procéder à la modernisation des mécanismes de performance des entreprises, la création des entités économiques à même de se mettre au diapason des défis du nouveau système économique mondial, la diversification des ressources économiques par l’amélioration du climat d’investissement, l’encouragement du partenariat entre les secteurs public et privé. En vue d’assurer la compétence des ressources humaines et une meilleure gestion, les participants ont insisté sur la nécessité d’intensifier l’investissement dans le capital humain et cela à travers l’ouverture d’opportunités de formation et d’entraînement.

Makhlouf Ait Ziane