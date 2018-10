Métier de boulanger : Les « pétrins » se portent-ils mal ?

Le métier de boulanger court un grand risque. Ce dernier n’attire plus. Bien au contraire, il fait fuir même ceux, qui ont déjà la main dans la pâte.

Cette profession, en effet, recule d’année, en année, pas seulement, avec tous ces jeunes qui optent pour la garde de parkings, la vente à la sauvette ou encore s’accrocher avec force à leur statut de chômeur, mais aussi, avec tous ces professionnels qui ont appris les secrets et les astuces de fabrication du bon pain, au cours d’un long et riche parcours, jalonné d’expériences, de nouveaux procédés et de nouvelles connaissances, mises au service de la filière. La boulangerie, semble encaisser, sans cesse, des frappes qui ont fini par assommer les plus passionnés et les plus enthousiastes. D’ici peu, à ce rythme, ce métier ferait partie du passé, tout comme le vitrier, le vannier ou le dinandier qui ont eu du mal à résister au «tsunami» de la modernité. L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) estime que dans la wilaya d’Alger, à titre illustratif, seules 930 étaient en activité, en 2017, soit 570 boulangeries qui ont changé de métiers optant, pour d’autres plus lucratifs. La ville de Meftah dans la wilaya de Blida qui comptait durant la même année, 23 boulangeries, après un recensement, voit, 6 mois, après, ce chiffre dégringoler pour se situer autour de 17.

400 boulangeries baissent rideau durant l’année en cours

En 2018, la «malédiction» de la fermeture se poursuit, selon l’UGCAA, toujours qui a annoncé, cette année, encore, de pas moins de 400 boulangerie, au niveau de la capitale. L’éternel problème de la réduction de la marge bénéficiaire du pain est soulevé, chaque fois par la corporation qui qualifient la loi d’avril 1996, fixant le prix de la baguette à 8, 50 DA, de dépassée et archaïque, sachant ce même référent était défini sur des paramètres qui ne sont plus les mêmes de nos jours. Il faut savoir que la farine était vendue à 1.500 DA le quintal, la levure 80 DA le kg, l’améliorant 80 DA le kg et le sel à 2 DA, et l’électricité qui était à 2,50 DA le kilowatt, selon les boulangers affiliés à l’UGCAA considèrent que les prix certaines matières ont carrément triplé, en 2017. C’est le cas de l’électricité, le gasoil et les cotisations à la Casnos, passées à 32.400 DA, contre 12.000 DA, il y’a quelques année, alors que la marge bénéficiaire est restée la même et n’a pas changé d’un iota.

Aujourd’hui, la subvention du pain, ou plutôt, la subvention de la farine, par l’Etat, semble rester insuffisante, pour encourager les boulangers à ne pas bouder les pétrins, brandissant la carte de la révision du prix de la baguette de pain, pour éviter tout simplement l’extinction pure et simple de ce métier. Allons-nous, vers un autre rétrécissement du nombre de boulangers ? En tout cas, tout, laisse à croire que la «sentence» est prononcée et les Algériens, connus pour être de gros consommateur du produit fétiche, sont appelés à repenser leur régime alimentaire. Un exercice difficile, mais indispensable pas seulement pour la ligne, mais également pour les budgets.

Samia D.