Le prix de la ville la plus verte : 130 dossiers réceptionnés

Le ministère de l’Environnement a réceptionné 130 dossiers relatif au concours national du prix de la ville verte et propre initié en mars dernier pour toutes les villes du pays, l’étude de ces dossiers s’est fait au cours des mois de juin et juillet derniers, révélera Mlle Lamache Moufida, sous directrice de la préservation de l’écosystème au ministère de l’environnement sur les ondes de la Chaîne III. Le Prix national de la ville verte sera attribué annuellement par le Président de la République, lors des festivités de la journée nationale de l’arbre fixée pour le 25 octobre de chaque année.

Le prix national n’est attribué qu’à une seule ville, et ce même prix consiste en l’attribution de récompenses pécuniaire et de trophée. «14 critères ont été pris en compte dans la sélection des projets déposés, a savoir l’intégration de ces espaces verts, leur diversité, la qualité, l’affichage, l’accessibilité, les technique d’irrigation…», dira la représentante de l’environnement qui dévoile qu’il y’a eu recensement de 3.539 espaces verts au niveau national. Une fois la sélection des dossiers faite selon les critères imposés, les responsables du ministère de l’environnement fera une sortie de terrain vers les communes dont les projets ont été retenus.

Instaurer une culture de l’embellissement urbanistique

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, avait affirmé, que «l’objectif du Prix du Président de la République de la ville verte est d’instaurer la culture de l’embellissement urbanistique et de développer le sens environnemental chez les citoyens».Elle a rappelé que la loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts visait essentiellement la promotion du cadre de vie urbain, en œuvrant à les introduire dans tous les projets de construction afin de préserver l’équilibre écologique et environnemental. Mme Zerouati a indiqué qu’ «en dépit des efforts consentis qui ont augmenté la superficie d’espaces verts de 1 à 5 m2 pour chaque habitant, ceci reste en deçà de la moyenne internationale, soit 10 m2 pour chaque habitant». «La première édition de ce prix a pour objectif d’encourager la concurrence entre les différentes villes algériennes à travers l’ancrage de la culture environnementale chez les citoyens, et la promotion de la dimension esthétique et de loisirs au sein des villes appelées à élargir les superficies des espaces verts», avait souligné la ministre. Dans l’esprit des associations de protection de l’environnement, la cité de demain doit être une ville verte, «verte au sens écologique du terme, c’est-à-dire une ville conçue pour minimiser son impact carbone, recycler ses déchets et maîtriser sa consommation énergétique ; et bien entendu une ville verte au sens de ville végétale.

La ville de demain sera celle qui privilégie les jardins et espaces verts plus que le béton, et favorise la biodiversité: sols non imperméables favorables aux plantations, terrasses et toitures végétalisées, trames vertes et bleues...» Nous dira un fervent défenseur de l’environnement qui estime que «Repenser la ville en y réintroduisant de la nature c’est multiplier les bienfaits écologiques : les espaces verts limitent les risques d’inondation induits par l’imperméabilisation des sols en zone urbaine, filtrent les polluants, stockent le carbone et constituent des réservoirs essentiels de biodiversité en ville. Et c’est aussi multiplier les bénéfices pour les habitants liés notamment à l’activité physique et sportive, à la réduction du stress, ou encore à la réduction de la violence».

Farida Larbi