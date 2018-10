Entre fêtes et rites : Igli la féérique

Ce qui attire tout d’abord l’attention du voyageur ou du visiteur, c’est ce paysage naturel, à la fois magique et féérique, au pied de l’Erg Occidental et de ses palmiers, le long d’un des oueds les plus connus de la région et qui en porte d’ailleurs le nom : Oued Saoura. Igli, depuis la nuit des temps a toujours été, certes, un espace à vocation agricole et à l’élevage, autant d’activités qui viennent conforter la beauté du paysage, et qui ne peut qu’inciter à l’investissement touristique. Cette Daïra, instituée depuis 1991 et géostratégiquement bien située (sur la RN 6 B et la RN6), à 152 km du chef lieu de la wilaya de Béchar, s’étale sur 6220 km2 et compte plus de 8.000 habitants. Son ksar, l’un des plus anciens de la région, témoigne d’une présence amazighe, aussi bien civile que culturelle, aux côtés de ceux de Mazer et Touzidit. C’est ainsi qu’Igli se découvre bien plus à travers ses ksars et ses ruelles pittoresques, ses palmiers, ses jardins, vecteurs d’un moment de grâce pour les passionnés de l’aventure. Cette localité dispose, entre autres, de plusieurs perspectives d’investissement dont le tourisme, un domaine attractif dont Igli peut s’accaparer grâce à son statut d’ancienne ville aux sites naturels diversifiés, ses jardins et ses palmiers fleurissant aux berges de l’Oued Saoura, le ksar de Mazer (12 km d’Igli) connu pour ses sources naturelles (appelées Hammamet) et son emplacement aux pieds de l’Erg occidental, prolongement de l’Atlas Saharien. Igli, c’est aussi les activités artisanales (tissage, poterie…) déjà bien ancrées dans les coutumes, l’art culinaire traditionnel et la commémoration des fêtes religieuses, comme le Mouloud Ennabaoui et la Wâada (semaine de ce même événement). Tous les espaces d’activités traditionnelles et agricoles donnent un sens tout autre à la vie et baigne le visiteur dans une sérénité incomparable. La richesse de son sous-sol en fait aussi une véritable ZET : une zone de 9 ha de calcaire, appelée à pouvoir être une industrie chimique productive de calcaire, de la chaux, du ciment blanc… Cette zone est riche aussi en TUF (couche de base pour le revêtement des routes), en pierre bleue et en argile. Enfin, l’une des richesses d’Igli demeure en fait la jeunesse, qui représente 60% de la population et dont la plupart est instruite ou pratique des métiers. Igli est une destination touristique du sud algérien, recommandée à tous, notamment ceux qui sont avides de sites insolites dans l’immensité du désert et pour rompre, un temps soit peu, avec le stress des grandes villes. La vie à Igli est ponctuée par l’organisation de fêtes qui sont autant de moments de partage et de convivialité, autour d’un verre de thé, un rite qui se perpétue de génération en génération.

Ramdane Bezza