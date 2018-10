10e festival national de poésie féminine : Le patrimoine de Constantine mis en avant

La 10e édition du festival national de poésie féminine s’est ouverte dans l’après-midi du samedi au théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani de Constantine, en présence du représentant du ministre de la Culture, Abdallah Bougandoura, et a été marquée par un hommage appuyé au musicien Mohamed Boulifa, décédé le 6 octobre 2012, avec la reprise de la chanson « Biladi Ouhibouki », mise en musique par ce dernier, que la regrettée Warda avait interprétée lors de diverses fêtes nationales, et ce, sous le regard de la fille du défunt, la lecture d’un poème qui lui est dédié par Slimane Djouadi et l’exécution de deux autres œuvres de l’artiste disparu par le chanteur et luthiste Fouad Ouamane. Présents en nombre, les amoureux du verbe ainsi que les invités étrangers ont pu apprécier les mœurs et les usages constantinois à travers une série de tableaux intitulée « Ksentina Mdinat Lehwa ou Bled Errias » (Constantine ville de la passion et pays des raïs). Mis en scène par Ali Aïssaoui, le spectacle réunit dans un patio des comédiennes arborant des tenues traditionnelles et reproduisant des coutumes profondément ancrées dans la société constantinoise, à l’image de la préparation de « Qahwet Al-Djezoua » (café turc), ou encore de la distillation de l’eau de rose et de fleur d’oranger, le tout sur fond de poèmes et de malouf. Par la suite, les poétesses prenant part à la manifestation ont donné des récitals poétiques (en langues arabe et amazighe), ayant notamment pour objet la cité d’accueil, car comme le souligne Laïla Laouir, ce genre d’événements, en plus de constituer un espace de rencontres et de découvertes, est « une contribution à la gloire de la ville, en ce sens qu’il génère une dynamique de culture, de traditions, de créativité ». Dans ce contexte, l’une des déclamations les plus saluées, véritable ode d’amour à la cité bimillénaire, a été celle de la Tunisienne Hanane Ayari. Il y a également lieu de signaler la présentation par la Libanaise Meriem Mechtaoui de son nouveau roman « Djoussour Al-Houb. Greenfell Tower», dont l’intrigue se déroule en partie dans la vieille ville de Constantine. Organisée sous le slogan «Khoudhi Ichaâr Wa La Tahabi » (Entre dans la poésie sans peur), cette10e édition, laquelle prend fin demain, connaît la participation de plus 35 poétesses en provenance de différentes régions d’Algérie (Constantine, Khenchela, Tizi Ouzou, Adrar, etc.), mais également de Tunisie, du Maroc (Alia Idrissi Al-Bouzidi) et de Jordanie (Rawane Hadib). En plus des activités (lectures, conférences sur la littérature féminine et expositions de livres) programmées au siège du théâtre et de l’École normale supérieure (ENS), la nouveauté cette année est l’introduction de circuits touristiques comme l’explique la commissaire du festival, Amira Deliou :

« Nous avons voulu que ce 10e rendez-vous soit poétique, culturel, académique, mais également touristique, afin que nos invités puissent découvrir la ville plus en profondeur. Pour ce faire, nous avons prévu une représentation théâtrale intitulée “Massinissa” sur le site de Tiddis, ainsi qu’un spectacle basé sur la pièce maîtresse du malouf, “El-Boughi” et un défilé de robes traditionnelles au palais Ahmed-Bey ».

Issam B.