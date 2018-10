Exposition de peinture d’Abderahmane Bekhti : Immersion dans l’aventure surréaliste

L’artiste plasticien Abderahmane Bekhti expose, jusqu’au 25 octobre, à la galerie Mustapha Kateb à Alger, une dizaine de ses œuvres surréalistes.

Organisée par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, l’exposition invite les amoureux des arts plastiques à faire immersion dans l’univers de l’artiste qui compte plus de 35 ans de création artistique. «J’ai adopté l’école surréaliste pour aller au delà de ce que voit le regard. Je pense que le temps du figuratif, de la reproduction et de la nature morte est révolu», a-t-il noté samedi soir, lors du vernissage de l’exposition. Abderahmane Bekhti considère ses tableaux comme des suggestions, des constats et des réflexions philosophiques et psychologiques de la société. « J’essaye de toucher aux aspects psychoculturels de notre société qui est en pleine effervescence, qui subit le flux de la mondialisation et je me demande si elle est bien préparée. Je dois en tant qu’artiste peintre refléter des idées intellectuelles et les présenter au public », a-t-il noté.

Proposant une dizaine de tableaux en noir et blanc, d’autres en couleurs chatoyantes où on remarque la présence permanente de l’homme, de la silhouette ou plus exactement du visage qui projeté des rêves, des espoirs et des fantasmes de liberté, de quiétude, mais aussi d’amour. « Certains me classent comme artiste portraitiste, mais je ne suis pas tout à fait d’accord, mes portraits sont des masques qui cachent beaucoup de choses comme les non-dits de l’individu, les tabous et les interdits. Ce masque symbolique que j’utilise dans mes toiles a été utilisé par nos ancêtres aux origines de notre culture. L’artiste a le devoir de sauvegarder la culture de ces alleux », a-t-il précisé.

En sus des masques élaborés avec une qualité esthétique irréprochable, la porte ouverte par l’artiste vers des échappées philosophiques reflètent son vécu personnel. «Pablo Picasso a dit que la peinture c’est personnel. Je définie le surréalisme comme le miroir de l’artiste, cela dit, toutes mes œuvres reflètent mon vécu spirituel, affectif et philosophique. Le surréalisme est une aventure dans la société du peintre», a-t-il souligné avant de rappeler l’ancrage de l’Algérie dans la culture africaine à travers deux magnifiques tableaux sur lesquels on retrouve toute la joie de vivre du continent noir. « J’ai lu quelque part que l’Afrique était le centre du monde. Depuis mon enfance, j’ai été imprégné par les livres de lecture sur les mythes et légendes africaines. La littérature africaine m’a donné un autre aperçu de l’univers. J’ai réalisé dans ces tableaux l’africanité dans toutes ses dimensions, avec notamment cet éléphant que j’ai vu pour la première fois de ma vie à l’âge de 6 ans au cirque de Cherchell et que je garde toujours en mémoire. l’artiste demeure un petit enfant», a-t-elle confié.

Kader Bentounès