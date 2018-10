Karim Belhadj en spectacle à l’Opéra d’Alger : La schizophrénie en show

C’est devant un public peu nombreux que l’humoriste Karim Belhadj s’est produit, dans la soirée du samedi dernier, pour un one-man-show de plus d’une heure, et ce à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah.

Donnant l’impression de posséder plusieurs personnalités et nationalités comme un caméléon, le comédien a incarné pas moins de quatorze personnages différents et changeait les accents avec facilité. Dans un show de plus d’une heure, il a entraîné le public dans un monde loufoque et hilarant. Les rires aux éclats s’entendaient dans toute la salle Boualem-Bessaïah de l’Opéra d’Alger. Inspiré du quotidien des émigrés établis en France, ce comédien à l’humour sarcastique et au verbe tranchant a incarné de nombreux personnages qui font rappeler un oncle, un voisin ou un collègue de travail. Dessinant un tableau caricatural plein de dérision, il a ainsi incarné les arabes, les juifs, les chinois et les portugais. «Un spectacle qui reflète les banlieusards, notamment les familles, le jeune qui préfère fumer du haschich au lieu de bosser et tant d’autres», nous déclare Karim Belhadj dans les coulisses de l’Opéra d’Alger. Avec un humour sarcastique, Karim tourne tout en dérision avec un accent qui reflète les clichés et les stéréotypes qu’on se fait des émigrés. Avec chaque personnage incarné (d’une durée de cinq minutes), Karim provoque l’euphorie totale. Tout au long de la représentation, l’humoriste a utilisé des clichés dans son show : le juif David Benichou, le radin, Simon Cohen à Cannes, Mouloud au commissariat, les têtes de l’emploi à l’ANPE, etc. Un spectacle fort sympathique qui, en quelque sorte, renforce les idées reçues sur la communauté immigrée en France. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Karim Belhadj est né en Algérie, à M'sila plus précisément. Karim Belhadj s’est installé depuis très jeune à Lyon. Avant de découvrir son talent à faire rire les gens, il était fleuriste. Il entre dans le monde artistique en 1990, par l’émission La classe de Fabrice sur France3. En 2000, il revient sur les planches des casinos. En Algérie, il réalise des caméras cachées, et joue dans le film Il était une fois dans l’Oued de Djamel Bensalah et Ness M’leh City de Djaâfar Gacem.

Sihem Oubraham