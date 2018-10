Grand angle : Menace sur le Royaume

Alors que le dossier Brexit avance laborieusement entre Londres et Bruxelles, la Première Ministre britannique, Theresa May, doit encore faire face à un autre front celui de l’Union du Royaume. Du côté d’Edimbourg le sentiment de l’indépendance a le vent en poupe. Vingt mille personnes ont manifesté samedi dans la capitale écossaise, ravivant ainsi la flamme séparatiste. La Première ministre Nicola Sturgeon, qui dirige le Parti national écossais (SNP), s'est engagée à faire connaître ses projets concernant un nouveau référendum sur l'indépendance "lorsque les termes du Brexit seront clairs". Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars prochain, en vertu d'un référendum auquel les Ecossais avaient répondu "non". La Première Ministre britannique, Theresa May, a refusé d'autoriser un nouveau vote sur l'indépendance de l'Ecosse, qui doit être approuvé par le Parlement de Londres. Dans ce bras-de-fer qui s’annonce rude, une seule phrase anime les nationalistes écossais : «Nous ne voulons pas sombrer avec le navire Brexit», quitte à faire éclater le Royaume. Le leader écossais estime que la décision des Britanniques de quitter l’Union européenne, rejetée par 62% des Écossais, justifie ce nouveau scrutin, quelques années seulement après celui de septembre 2014 marqué par la victoire du non à l’indépendance (55% des voix contre 45%). Un résultat étriqué qui avait poussé en mars 2017, Mme Nicola Sturgeon à frapper un grand coup en dévoilant son projet d’un nouveau référendum d’autodétermination fin 2018 ou début 2019. Nicola Sturgeon se trouve ainsi en position de force face à un Premier Ministre affaiblie par son camp et vivement contestée par l’opposition. Même si en théorie Theresa May possède le pouvoir de s’opposer à l’organisation de ce référendum, à hauts risques d’ailleurs, pour l’unité du Royaume agir de la sorte n’est pas sans conséquences. Cela risquerait de précipiter davantage d’Écossais dans le clan des indépendantistes. Une récente étude de ScotCen sur l’état du nationalisme en Écosse montre que plus de 46% des Écossais sont désormais favorables à l’indépendance, la proportion la plus élevée depuis la première enquête du genre de cet organisme, en 1999. Plus qu’un état d’esprit c’est un sentiment de confiance qui s’instaure mais non sans quelques points d’ombres sur la capacité de cette région d’assumer seule un avenir viable. Depuis le dernier référendum de 2014, la santé économique écossaise s’est détériorée à cause de la baisse du prix du baril de pétrole. Le déficit public s’établit à 9% du PIB, raison pour laquelle les conservateurs et travaillistes écossais dénoncent l’indépendance écossaise comme un «suicide économique». Mais l’Écosse n’a pas que le pétrole, les autres secteurs de son industrie sont rentable. Avec un PIB à 38.360 €, se situe… au-dessus du niveau du Royaume-Uni…

M. T.