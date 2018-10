Elections générales en Bosnie : Difficile équilibre

Les Bosniens se rendent aux urnes, pour désigner les trois membres de la présidence collégiale : un Bosniaque (musulman), un Serbe (orthodoxe) et un Croate (catholique). Un scrutin aussi complexe que des institutions dessinées selon des lignes identitaires après la guerre intercommunautaire de 1992-95. Vingt-cinq ans après le conflit (100.000 morts), les principaux candidats ont joué sur la corde nationaliste, notamment le Serbe Milorad Dodik et le Croate Dragan Covic, mais aussi les principaux candidats bosniaques. Milorad Dodik estime que la Bosnie n'est pas un "Etat", et a par le passé évoqué un référendum d'indépendance de la Republika Srpska, l'entité des Serbes de Bosnie qu'il dirige depuis 2006. Les Serbes représentent un tiers des 3,5 millions d'habitants.

Dragan Covic souhaite, lui, que les Croates (15%) aient leur propre entité : ils sont aujourd'hui associés dans une fédération avec les Bosniaques (la moitié de la population). La Republika Srpska et la Fédération croato-musulmane sont dotées d'une forte autonomie et sont reliées par un Etat central faible, incarné notamment par la présidence tripartite.