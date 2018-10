Présidentielle au Cameroun : Un vote sous haute surveillance

Au Cameroun, les électeurs ont commencé à voter hier pour désigner leur président, sous haute surveillance dans les régions anglophones de l'Ouest, où les séparatistes ont promis d'empêcher le scrutin. A Buea, capitale du Sud- Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays, la distribution du matériel électoral avant l'ouverture des bureaux s'est faite sous haute protection de l'armée.

A 8h00, il y avait presque que des militaires et policiers dans les rues et la plupart des habitations étaient closes, a constaté une équipe de journalistes de l'AFP. Dans cette même région, "des hommes armés ont incendié (dans la nuit de samedi à dimanche) un tribunal à Kumba. On les suspecte d'être des Ambazoniens" (rebelles séparatistes).

Dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, l'autre région anglophone du Cameroun, la guerre s'est installée depuis fin 2017, après plus d'un an de crise socio-politique qui a lentement dégénéré en conflit armé.

Des centaines de séparatistes armés, regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale, combattent désormais violemment et quotidiennement l'armée camerounaise. Ils ont promis la "guerre" le jour du scrutin, menaçant de s'en prendre aux électeurs qui iraient voter.

Quelque 6,5 millions d'électeurs — sur 25 millions d'habitants — auront à choisir entre huit candidats. Les résultats définitifs ne seront pas publiés avant au moins une semaine. Parmi les huit candidats en lice, le président sortant Paul Biya, 85 ans, a été omniprésent dans les débats.