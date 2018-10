Espagne : Le président de la Catalogne demande au gouvernement central l’engagement d’un dialogue

Un an après le référendum d'indépendance, le président de la Catalogne a envoyé une lettre au chef du gouvernement espagnol pour lui demander d'engager le dialogue sur la question et mettre en place une médiation internationale. Dans un courrier daté du 26 septembre rendu public les médias espagnols, dont l'authenticité a été confirmée par un porte-parole du gouvernement catalan, le président de la Catalogne, Quim Torra, a formellement demandé au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, d’engager le plus rapidement possible des discussions quant aux aspirations de la région à l’indépendance. Le dirigeant catalan souhaite mettre en place une médiation internationale afin que le processus puisse être "le plus transparent possible". Dans cette optique, il a également envoyé une copie de sa missive aux présidents, américain, russe, chinois ainsi qu'à 40 dirigeants internationaux, suggérant à Pedro Sanchez de désigner "un ou plusieurs médiateurs institutionnels ou observateurs". Des sources au sein du gouvernement catalan, citées par l'AFP, ont expliqué que ces dirigeants avaient été mis en copie car leurs pays étaient "membres permanents (du Conseil de sécurité) des Nations unies".