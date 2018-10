Syrie : Retrait des armes lourdes d’Idleb

La principale coalition rebelle dans la province syrienne d'Idleb a annoncé avoir débuté le retrait de ses armes lourdes de la future "zone démilitarisée". L'accord prévoit aussi le retrait des armes lourdes avant le 10 octobre ainsi que le départ des rebelles de la zone démilitarisée d'ici le 15 octobre. Cette "zone démilitarisée" de 15 à 20 km de large, doit servir de zone-tampon entre les territoires insurgés d'Idleb, dans le nord-ouest syrien, et les régions gouvernementales. Cette annonce intervient après plusieurs semaines d'incertitudes concernant les chances d'application de l'accord dévoilé le 17 septembre par la Russie et la Turquie. Le retrait des armes lourdes des rebelles va durer "plusieurs jours", a estimé hier la principale coalition insurgée dans le secteur, le Front national de libération (FNL), soutenu par Ankara. "L'opération va durer plusieurs jours" et les armes allaient "rester aux mains des factions" dans les secteurs exclus de la "zone démilitarisée". Un porte-parole de Faylaq al-Cham, Seif al-Raad, avait évoqué samedi le retrait de "chars, lance-missiles et des canons d'obus".

"En parallèle, il y a une consolidation des positions turques avec des troupes et de l'armement (...) afin de répliquer à toute violation (de l'accord) depuis les zones gouvernementales", a-t-il souligné. La Turquie, qui a la charge selon l'accord de mener des patrouilles dans la future "zone démilitarisée", envoie depuis plusieurs semaines des troupes et des véhicules militaires vers ses postes d'observation à Idleb. Mais "les rebelles ne contrôlent qu'un tiers des territoires qui sont amenés à devenir la zone tampon" mais le véritable défi posé à l'accord russo-turc restait les terroristes, qui dominent les 70% restant.