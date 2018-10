Sécurité à Tripoli : L’ONU salue les nouvelles dispositions

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a salué les nouvelles dispositions en matière de sécurité adoptées à Tripoli, la capitale libyenne, par le gouvernement soutenu par l'ONU. "La MANUL salue les progrès réalisés par le Comité des dispositions en matière de sécurité du Grand Tripoli, créé par le décret 1.303 du Conseil de la présidence et soutenu par l'ONU," a indiqué la mission de l'ONU dans un communiqué. Le plan finalisé, soumis par le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union libyen, Fayez al-Sarraj, stipule "Le retrait des groupes armés des institutions souveraines" doit donner lieu à leur remplacement par les forces régulières, selon le communiqué. Le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé jeudi dernier que le groupe armé Al-Nawasi avait restitué le port maritime de Tripoli au gouvernement dans le cadre des nouvelles dispositions en matière de sécurité. Les nouvelles dispositions en matière de sécurité, qui ont notamment pour objectif de former des forces communes à la police et à l'armée chargées de sécuriser Tripoli, ont été adoptées par le gouvernement le mois dernier lorsque la violence a éclaté dans la capitale entre forces gouvernementales et plusieurs groupes armés.

Les affrontements ont duré plus d'un mois, ont tué et blessé des centaines de personnes, et ont contraint de nombreuses familles à fuir leurs maisons.

Le 12 septembre, l'Envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé le début de la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de sécurité.