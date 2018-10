El-Qods occupée : L’OLP dénonce les tentatives israéliennes d’entraver les opérations de l’UNRWA

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a mis en garde, samedi dernier, contre des tentatives israéliennes visant à empêcher l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) d'exercer ses activités à El-Qods-Est occupée.

Ahmad Holy, membre du comité exécutif de l'OLP, a déclaré que les autorités de l'occupation israélienne étaient "obligé de respecter l'ONU et les organisations internationales", appelant les Nations unies à "prendre une position ferme pour empêcher Israël de menacer l'organisation onusienne". Selon des médias, les autorités de l'occupation ont récemment déclaré qu'ils "chasseraient l'UNRWA de la ville en trouvant des solutions de rechange à tous les services qu'elle fournit d'ordinaire". L'UNRWA s'est dit "préoccupé" vendredi par ces propos. Ces propos ont aussi été critiqués par le ministère palestinien de l'Education, qui a mis en garde contre les "conséquences graves" pour les réfugiés palestiniens dans la ville si Israël y faisait cesser les opérations de l'UNRWA. Depuis près de cinq ans, cette agence fait face à des problèmes financiers croissants en raison de la hausse de la population des réfugiés palestiniens et leurs descendants et de la détérioration de leur situation. Les Etats-Unis ont récemment décidé de lui supprimer toute aide financière, provoquant le risque d'une suspension de ses activités dans la région. L'UNRWA a été créée en 1949 pour fournir une assistance et une protection à quelque 5,4 millions de réfugiés palestiniens. A Ghaza, les autorités d'occupation israélienne ont réduit la zone de pêche, ont rapporté des médias. La zone de pêche accessible aux Palestiniens de Ghaza sera réduite à 6 miles marins (11 km), contre 9 miles actuellement (16,5 km), selon ces médias. Le contrôle de l'étendue des zones de pêche de la bande de Ghaza fait partie du blocus économique imposé par Israël à l'enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. Cette réduction de la zone de pêche intervient au lendemain de la mort de trois Palestiniens par des tirs israéliens qui ont également fait 376 blessés, dont 126 par balles, selon le ministère de la Santé. Ces Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation lors de la répression d'une manifestation de protestation. Cette protestation est la dernière en date d'une mobilisation en cours depuis plusieurs mois dans le territoire palestinien occupé. Au moins 198 Palestiniens ont été tués depuis le début de la mobilisation, le 30 mars, contre le blocus israélien. Les manifestants réclament aussi le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948.

R. I.