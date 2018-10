Dans la lucarne : Les entraîneurs locaux à la traîne

Au cours de cette saison 2018/2019, on remarque que notre football utilise de moins en moins d’entraîneurs locaux. Il faut dire que leur nombre diminue de saison en saison. Toujours est-il, les étrangers, notamment en provenance de France, d’Espagne, du Portugal ou des pays maghrébins comme le Maroc ou la Tunisie sont les plus nombreux dans notre pays. Les grands clubs algériens comme le MCA, l’USMA, la JSK, l’ESS et les autres. Il faut dire que la formation d’entraîneurs laisse à désirer. Avant, l’ISTS parvenait à donner de très bons techniciens au football national. Ils étaient même utilisés en équipe nationale. Il y a lieu de reconnaître qu’ils ont réellement ramené un « plus » à un football qui est parvenu à se distinguer sur le plan mondial comme ce fut le cas lors du mondial 1982 au Mexique, Espagne (un peu moins), en 2010 (Afrique du sud) et surtout en 2014 au Brésil où l’on est parvenu à se qualifier aux huitièmes de finale. C'est-à-dire qu’il y a de la qualité, même si le sélectionneur était un bosnien. Toujours est-il, le technicien de nos jeunes entraîneurs était apprécié là où ils vont, notamment dans les pays du golfe (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis, Koweit, Liban, Jordanie pour ne citer que ceux-là). Toujours est-il, le coach local avait réussi à s’imposer pour qu’il soit appelé à prendre les rênes de plusieurs clubs de Ligue1 ou 2. Autrement dit, il a pu se frayer un chemin fort remarqué dans le football d’élite, même si on était rentré de plain-pied dans le professionnalisme dès la saison 2010/2011. Ces derniers temps, pour on ne sait quelles raisons, nos clubs ont un « faible » pour les coachs étrangers comme s’ils ont la panacée à tous nos maux et qu’ils vont leur assurer le succès final. Malheureusement, ce que l’on constate est tout à fait contraire, puisqu’on est en train de les « virer » les uns après les autres. Les trois derniers sont Hammadou Dhou (Tunisie), Badou Zaki (Maroc) et Alain Michel (France). C'est-à-dire que le fond du problème n’est pas à rechercher dans le rôle que peux jouer l’entraîneur dans un club donné, mais au niveau des résultats qu’il peut récolter. La preuve que l’on se trompe concernant les avis des uns et des autres sur la compétence des coachs locaux. On voit que l’entraîneur du NAHD, qui est un ancien joueur et qui n’a fait ni l’ISTS ni une autre grande école de formation, est en train de faire taire tous ses détracteurs. En effet, Billal Dziri est aujourd’hui donné en exemple concernant la réussite des techniciens algériens. Il y a aussi Hamouche, Adjali, Bouhelal et bien d’autres. Les nôtres sont capables de nous valoir bien des satisfactions pour peu qu’on Leur accorde l’importance voulue, mais aussi des stages de formation pour se « recycler » et suivre les nouveautés introduites, chaque année, dans le football mondial. Car, faut-il le répéter, le football évolue sans se renouveler, et par conséquent, il faudra être à la page de toutes les transformations qui peuvent s’opérer dans le domaine. Aujourd’hui, on constate que le technicien local est quelqu’un de sous-estimé. On le trouve de moins en moins à la tête des sélections de jeunes. De plus, avec le départ de Saâdane et peut-être aussi celui de Charef et les autres, il y a lieu vraiment d’être quelque peu triste face à cette situation. Certains parlent même de l’arrivée de techniciens espagnols pour prendre le relais. On n’est pas contre ces techniciens, mais que doit-on faire avec les nôtres. Il faudra bien les utiliser un jour ou l’autre, surtout s’ils ont leurs diplômes. On ne doit pas «barrer la route» à leur épanouissement. Car, qu’on le veuille ou non, ils connaissement très bien les « secrets » du football et ils sont capables, eux aussi, de donner de très bons résultats, pour peu qu’on leur fasse confiance. Pourtant, ils sont nés chez nous !

Hamid Gharbi