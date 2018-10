Espagne : Le Real Madrid en crise tombe à Alavés (1-0)

Le Real Madrid s'est incliné face à Alaves sur le score de 1 à 0 sur un but in extremis de Manu Garcia, samedi en match comptant pour la 8e journée du championnat d'Espagne confirmant le malaise de l'équipe Julen Lopetegui, très fragilisé après ce quatrième match d'affilée sans gagner ni marquer, soit près de sept heures d'inefficacité Sous la pluie de Vitoria, au Pays basque, le Real a prolongé sa disette en dominant en vain un adversaire accrocheur avant d'être crucifié à la dernière minute du temps additionnel (90e+5). Voilà qui étire le mutisme merengue à 6 heures et 49 minutes, la pire série du club depuis 1985 ! Au classement, l'épatant Alavés (3e, 14 pts) rejoint en tête le FC Barcelone, en déplacement dimanche à Valence, et le Real Madrid (2e, 14 pts), qui traverse une profonde crise de résultats.