Salon commercial à Nouakchott : Réaliser une intégration économique avec les pays voisins

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a souligné, hier à Tindouf, que «le prochain salon commercial, prévu du 23 au 28 octobre à Nouakchott (Mauritanie), s’inscrit au titre de la promotion des exportations hors hydrocarbures et la réalisation d’une intégration économique avec les pays voisins». «Cette initiative s’insère au titre de la stratégie du gouvernement portant promotion des exportations hors hydrocarbures, en application des directives du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et dans le cadre des efforts d’édification d’une intégration économique avec les pays limitrophes, de raffermissement des relations et de rapprochement entre les peuples frères de la région», a affirmé M. Djellab, en ouverture, en compagnie du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, d’une réunion préparatoire tenue au siège de la wilaya de Tindouf. «Il s’avère nécessaire de promouvoir les relations économiques et commerciales à la hauteur de celles politiques qui nous lient avec les pays africains, en général, et les pays voisins, en particulier», a-t-il soutenu. Cette rencontre, à laquelle a pris part le directeur général (DG) des Douanes algériennes, Farouk Bahmid, s’inscrit dans le cadre des préparatifs matériels et logistiques en prélude à une bonne organisation de cette manifestation commerciale prévue à Nouakchott, a ajouté le ministre. «L’inauguration du poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben-Boulaïd entre l’Algérie et la Mauritanie constitue une ébauche de la coopération commerciale entre les deux pays, qui devra contribuer au développement des activités commerciales et économiques, à la satisfaction des populations de Tindouf et des autres wilayas limitrophes, ainsi que de la population mauritanienne, limitrophe aux frontières algériennes», a indiqué le ministre du Commerce. Il a ajouté que «ce poste frontalier terrestre avec la Mauritanie sera le point de départ, dans les prochains jours, des caravanes de transport des marchandises à exposer au prochain Salon de Nouakchott». M. Djellab a fait part, par souci d’atteindre les objectifs assignés, de la prise d’un arsenal de mesures, dont la création d’une base logistique dans la wilaya de Tindouf en faveur des opérateurs économiques exportateurs par le soutien du Fonds spécial pour la promotion des exportations, du transport routier des marchandises destinées à l’exportation vers les pays voisins, le lancement du projet de négociations dans le cadre de l’accord commercial avec la Mauritanie, ainsi que la relance du commerce de troc avec les pays voisins.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, a, de son côté, souligné que «le secteur des transports contribuera, à l’instar des autres secteurs, à l’organisation de cette manifestation commerciale, à travers la mobilisation des moyens humains, matériels et logistiques, pour faire réussir cet évènement, raffermir les relations d’amitié, développer la coopération entre les deux pays frères à la hauteur des bonnes relations diplomatiques qui lient les deux pays». M. Zaâlane a estimé que «la bonne organisation de cette manifestation traduit le grand intérêt qu’accorde le Président de la République pour la promotion des relations fraternelles et de bon voisinage avec la Mauritanie et pour développer les échanges commerciaux au service des intérêts communs des deux pays». Cette réunion préparatoire s’est déroulée en présence de nombreux opérateurs économiques issus de différentes régions du pays, ainsi que des représentants de la Chambre algérienne de l’industrie et du commerce (CACI). La délégation ministérielle a achevé sa visite dans la wilaya de Tindouf par l’inspection du poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben-Boulaïd (75 km de Tindouf), inauguré le 19 août dernier. M. Djellab a annoncé la relance de la manifestation économique et culturelle «El-Mouggar», qui constituait, durant les années soixante-dix, un important rendez-vous économique dans la wilaya de Tindouf. Le ministre du Commerce a indiqué que «la réhabilitation de cet évènement économique devra redynamiser les activités commerciales à la satisfaction de la population locale, encourager les échanges commerciaux et booster la dynamique de développement avec les pays voisins». «Cette manifestation locale s’inscrit au titre des efforts visant le développement des activités économiques et commerciales», a fait savoir M. Djellab, ajoutant que ceux-ci se traduisent à travers l’inauguration du poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben-Boulaïd entre l’Algérie et la Mauritanie, et qui «constitue une ébauche de la coopération commerciale entre les deux pays et le développement des activités commerciales et économiques entre les régions frontalières». Le ministre a soutenu que «la relance de la manifestation El-Mouggar, en tant qu’évènement économique régional regroupant aussi bien des pays voisins que d’autres pays africains, fait partie d’une batterie de mesures prises pour le développement des relations économiques et échanges commerciaux entre les pays voisins».