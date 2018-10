M. Bedoui reçu à Tunis par le président Caïd Essebsi : « relancer le développement dans les régions frontalières »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a été reçu, hier, par le Président de la République tunisienne, M. Badji Caïd Essebsi, au siège de la présidence de la République à Carthage, en marge de sa visite officielle, indique le ministère sur son site. Le ministre a transmis lors de cette audience une lettre de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika à son homologue tunisien.

Par ailleurs, cette audience a permis au ministre de l’Intérieur de présenter les contours de sa visite officielle, relatifs notamment à la rencontre sur le développement des zones frontalières entre les deux pays. M. Bedoui s’est également entretenu avec le Premier ministre, M. Youcef Echahed.

Selon un communiqué de la présidence repris par l’agence TAP, le Chef de l’État s’est félicité de l’excellent niveau de coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et contre toutes les formes du crime organisé, soulignant l’intérêt que porte la Tunisie à l’Algérie. M. Essebsi a aussi souligné la nécessité de promouvoir les régions frontalières des deux pays afin de garantir la stabilité des habitants de ces régions, améliorer leurs conditions de vie et renforcer la vigilance sécuritaire dans ces zones, pour appuyer les efforts des deux États dans la lutte contre le terrorisme.

Le Président de la République a, par ailleurs, affirmé la solidité des relations historiques établies entre les deux pays et les relations de fraternité privilégiées qui les unissent, outre la confiance mutuelle entre les symboles de la génération de l’indépendance et les bâtisseurs de l’État moderne, se félicitant de l’évolution des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Caïd Essebsi a, dans ce sens, salué l’initiative d’organiser la première réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l’Algérie, en tant que mécanisme de développement de la coopération sur la bande frontalière, soulignant l’impératif d’assurer le suivi des recommandations de cette réunion et de les inscrire comme priorité dans le programme de la coopération tuniso-algérienne.

Pour sa part, M. Bedoui a transmis, au Chef de l’État, l’expression de considération et d’amitié du Président algérien Abdelaziz Bouteflika, et ses souhaits de progrès et de stabilité pour la Tunisie. Il a également présenté au Président de la République, l’ordre du jour et les objectifs de la première réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l’Algérie, soulignant la volonté commune des deux parties de réaliser des projets de développement sur la bande frontalière.

M. Bedoui a entamé sa visite officielle en Tunisie, où il préside, avec son homologue M. Hichem El-Fourati, les travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien, qui comportent une rencontre des walis des wilayas frontalières des deux pays : El-Tarf, Souk Ahras, El-Oued et Tébessa, ainsi que Djendouba, El-Kaf, Touzer et Gafsa.

Cette visite constitue une opportunité, aux walis des deux pays, pour aborder, sur deux jours, la question du développement et de la dynamisation de ces régions, et le renforcement de la coordination et de la concertation afin de définir les mécanismes à même d’accompagner le développement des régions frontalières, en faveur des aspirations de leurs populations.

Le développement des régions frontalières a toujours été au centre des différentes rencontres bilatérales, notamment celle de la Grande commission mixte, dont la 21e session, tenue à Tunis en mars 2017, a été couronnée par un accord sur le projet d’approvisionnement de la région tunisienne de Sakiet Sidi Youcef en gaz algérien. Dans l’optique de relancer le développement dans les régions frontalières, les deux parties aspirent à «mettre à profit» les atouts naturels que recèlent ces régions afin de «lancer un nouveau partenariat» axé sur la valorisation des ressources minières disponibles et la création d’activités industrielles et tertiaires pérennes autour des grands projets». Parmi les domaines de coopération que les deux pays aspirent à renforcer, il y a lieu de citer l’exploitation des interconnexions électriques entre les deux pays, l’examen de la possibilité d’augmenter le seuil de transit de l’énergie et de développer les échanges commerciaux en matière d’électricité, ainsi que les échanges d’expérience en matière de raccordement des régions isolées et frontalières aux réseaux d’électricité et de gaz, conformément aux conclusions du Comité bilatéral Énergie algéro-tunisien.