MSP : À la rencontre de la société civile

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezzak Makri, a affirmé, lors d’une conférence de presse en marge d’une rencontre du conseil de la Choura du parti à l’échelle de la wilaya, que la participation de son parti à la prochaine élection présidentielle sera tranchée par les instances du MSP. Intervenant devant les cadres et militants de son parti, lors d’un regroupement tenu, hier matin, à l’hôtel Assala à Oran, M. Makri est revenu sur l’initiative pour le consensus national. le président du MSP a fait savoir qu’après avoir plaidé et défendu la cause de son initiative auprès de la classe politique, les institutions de l’Etat, le parti va aller à la rencontre de la société civile et des citoyens à travers des activités et des rencontres de proximité, «aucun projet ne peut aboutir sans le soutien des citoyens. Il a ajouté que sa formation dispose de deux documents élaborés par 143 cadres portant sur les dossiers économique et politique.

Ces initiatives seraient en mesure de propulser le pays au rang des nations émergentes», selon le président du MSP, critiquant le recours au financement non conventionnel et le maintien de ce qu’il qualifie de politique d’assistanat qui, selon lui, a entraîné une dévalorisation du travail. Dans le volet économique, Makri a dit que la création de deux millions d’entreprises peut libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures. En réponse aux questions des journalistes concernant la position de son parti vis-à-vis des remous à l’APN, il affirme qu’il s’agit d’une décision politique qui ne repose sur aucune assise juridique. Il a ajouté qu’il n’est pas exclu que le conseil constitutionnel soit saisi.

Amel Saher