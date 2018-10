Coordination nationale des Enfants de Chouhada : Préserver la stabilité

Le président de la Coordination nationale des Enfants de Chouhada (CNEC), Khaled Bounedjma, a mis l’accent hier à Aïn Defla, sur l’importance de la préservation de la stabilité dont jouit le pays, appelant à la mobilisation de tous pour la sauvegarde de cet «acquis ô combien précieux». Présidant une rencontre de sensibilisation sur les défis que le pays se doit de surmonter, M. Bounedjma a appelé les enfants de chouhada à faire preuve de vigilance à l’égard de «ce qui se trame çà et là et qui est de nature à porter préjudice à la stabilité du pays». Il a, dans ce cadre, soutenu que son organisation refusait toute décision qui pourrait permettre le retour des pieds noirs en Algérie. «Des centaines de milliers de martyrs se sont sacrifiés pour que le pays recouvre son indépendance et le fait que nous nous opposons au retour des harkis et des traîtres (...) au pays constitue, pour nous, une preuve de fidélité pour les martyrs et un gage de stabilité pour le pays», a-t-il martelé à ce propos. Pour le président de la CNEC, la repentance de l’ex-puissance coloniale n’aurait aucun sens sans un dédommagement correspondant au préjudice causé au peuple algérien, fustigeant dans la foulée «ceux qui recourent aux enfants de chouhada pour ébranler la stabilité du pays».