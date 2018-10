Organisation Nationale de Solidarité Associative : Renforcer le front patriotique

L'Organisation Nationale de Solidarité Associative (ONSA) a tenu hier à Tizi-Ouzou un regroupement des wilayas du centre du pays. Ce regroupement intervenant après ceux d’Ain Témouchent pour les wilayas de l'Ouest, de Batna pour les wilayas de l'Est et Ouargla pour celles du Sud est un prélude au congrès national de l’organisation prévu le 27 du mois courant à Alger, a indiqué le président de l’ONSA, Tahar Kaloun, tout en précisant que ce congrès constituera une occasion pour les délégués désignés lors de ces quatre rencontres régionales de débattre des voies et moyens à mettre en place pour consolider le front patriotique. «L’objectif essentiel de ce congrès est la réappropriation des valeurs positives liées à la tradition ancestrale en adéquation avec les valeurs de modernité notamment la consolidation des valeurs communes nationales patriotiques par un enracinement définitif des valeurs de la citoyenneté dans ses trois actions civique, civisme et civile», a souligné le président de l’ONSA, tout en soutenant que cette rencontre nationale se veut «un espace ouvert au mouvement associatif, aux élites et personnalités nationales notamment aux acteurs politiques de bonne foi et volonté constructive par l'engagement civique de resserrement des rangs pour la continuité dans le cadre de consolidation du front populaire auquel avait appelé Son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika». Le congrès de l’Organisation nationale de solidarité associative (ONSA) s’inscrit dans le cadre «du 13e anniversaire de la Charte portant réconciliation nationale initiée par le Président de la République et adoptée par l’écrasante majorité du peuple algérien. La réconciliation nationale, l’un des mégaprojets les plus importants qu’ont été réalisés en Algérie après celui de l'indépendance nationale, a tenu à rappeler le président de cette organisation dont le congrès prévu pour le 27 octobre courant devrait «consolider le front populaire par une convergence citoyenne et le renforcement des rangs autour de Son Excellence le Président de la République par un nouveau mandat pour atteindre les objectifs fixés dans le temps et l'espace». Bel. Adrar