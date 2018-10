Parti des Travailleurs : Consacrer les valeurs démocratiques

La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a appelé, vendredi dernier, à Alger, à la nécessité de préserver «la paix retrouvée» grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, à travers l'adoption de politiques répondant aux aspirations des citoyens et consacrant les véritables valeurs de la démocratie. Lors de la réunion du comité central du parti, Mme Hanoune a estimé que la préservation de la paix «requiert le renforcement de l'immunité du pays», à travers des politiques qui préservent les intérêts de la nation et consacrent une véritable démocratie dans les domaines politique, socio-économique et culturel. «De réels dangers menacent la paix retrouvée grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale», une Charte que l'Algérie vient de célébrer, le 29 septembre dernier, le 13e anniversaire de son adoption par le peuple algérien», a affirmé la SG du PT.

Par ailleurs, elle a réitéré son appel en vue d'accélérer l'élection d'une assemblée constituante nationale qui constitue, selon elle, la seule issue démocratique à la crise que vit le pays, appelant à l'institution du 5 octobre «journée nationale de la démocratie». A ce propos, MG Hanoune a fait savoir que le bureau national du parti «a répondu favorablement à l'invitation du parti du Mouvement de la société pour la paix (MSP), en vue d'organiser une rencontre entre les dirigeants des deux partis», soulignant que la rencontre a eu lieu mercredi dernier et «a permis d'échanger les vues sur la situation générale du pays, tout en décidant de rester en contact pour poursuivre l'échange politique».

Concernant la motion présentée par cinq groupes parlementaires au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN) relative au retrait de confiance au président de l'APN, Saïd Bouhadja, la secrétaire générale du PT a dit que «la crise et la tension sociale peuvent mener à de fâcheuses conséquences, si cette question prenait des proportions importantes», soulignant que son parti «pense avant tout à l'intérêt suprême du pays».