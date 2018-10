Appel à M. Bouteflika pour former un front populaire : Le Mouvement El-Islah favorable

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé samedi à Mila, que son parti était porteur d’une «approche complémentaire garantissant un développement local compatible avec les aspirations citoyennes». M. Ghouini a également affirmé qu’au sein des assemblées élues, il ne doit pas y avoir de politique mais exclusivement du travail au service de la collectivité locale, mettant en garde contre les risques de blocage total ou partiel des assemblées et refusant que les élus de son parti s’impliquent dans un quelconque blocage contraire à l’intérêt du citoyen et du pays. L’intervenant a par ailleurs plaidé pour «un grand pacte politique national» avec la participation de tous les Algériens, affirmant qu’El Islah se place aux premiers rangs dans la défense du pays, de ses frontières et de ses institutions et répond favorablement à l’appel du président Abdelaziz Bouteflika pour former un front populaire afin de faire face à tous les dangers menaçant l’Algérie. Il a aussi réitéré «son rejet du boycott des élections et de la politique de la chaise vide ainsi que la détermination de son parti à soutenir un candidat qui sera annoncé en temps opportun».

Soulignant l’importance du dialogue avec toutes les composantes de la société dont les syndicats et les associations, le président d’El Islah s’est dit optimiste en l’avenir du pays grâce aux résultats de la réconciliation nationale, estimant nécessaire de «parachever le traitement des dossiers y afférant pour rendre justice à chaque victime de la tragédie nationale».

Concernant la situation prévalant actuellement à l’assemblée populaire nationale, M. Ghouini a appelé à «ne pas bloquer cette institution dans l’intérêt général».