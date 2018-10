FNA : Pour un nouveau mandat de M. Bouteflika

Le président du Front national algérien, Moussa Touati, a critiqué, à Blida, l'initiative des députés portant sur le retrait de confiance au président du Parlement, «alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont élu à la tête de cette instance».

S'agissant du prochain scrutin présidentiel du mois d'avril 2019, le président du Front a souligné que son parti « plébiscite le président de la République, Abdelaziz BoutefIika «pour un nouveau mandat», expliquant que ce plébiscite «obéit à une volonté de défendre l'intérêt du citoyen et non des personnes».

Il a assuré, en outre, que le FNA jouit de toutes les conditions nécessaires pour s'engager dans la course aux présidentielles, mais, le parti veut «privilégier l'intérêt général sur l'intérêt personnel», a-t-il soutenu, car la prochaine étape «requiert notre cohésion afin de préserver l'intérêt du pays».