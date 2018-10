Parti de la liberté et de la justice : En faveur de l’entente nationale

Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), M. Mohamed Saïd, a affirmé vendredi dernier à Boumerdès que sa formation politique «soutient les initiatives ayant enrichi la scène politique en faveur de l'entente nationale et de la consécration de la transparence dans le gestion des affaires publiques».

Dans son allocution d'ouverture de la 11e session ordinaire du conseil national du parti en présence des cadres, élus et membres du conseil national, M. Mohamed Saïd a précisé que sa formation politique était «disposée» à adhérer à cette action collective (entente nationale) aux côtés d'autres partis «si la volonté est sincère, loin des calculs partisans et conjoncturels».

«La situation du pays ne peut être prise en charge par un seul parti ou un courant ou un groupe de personnes limité. Elle nécessite une action collective autour de laquelle a été élaboré le programme du parti, basé sur l'entente nationale», a soutenu le président du PLJ.

M. Mohamed Saïd estime que sa formation politique a encouragé «avec conscience et sans préjugés» toute action politique émanant du pouvoir ou de toute autre force politique dont l'objectif étant «l'édification d'un nouveau processus et l'instauration d'une nouvelle relation entre le pouvoir et les composantes de la société». Il a appelé à encourager la «dynamique» née des mutations que connaît le pays en vue de «rétablir la confiance entre le citoyen et ses institutions et lutter contre la mauvaise gestion, le gaspillage et l'impunité».

Par ailleurs, le président du parti a révélé, dans la même allocution d'ouverture de la session, que sa formation politique s'attelle à organiser une conférence extraordinaire «en respect de l'engagement» pris devant le premier congrès national du parti afin de débattre et d'examiner l'expérience de la participation dans les dernières élections locales et législatives.