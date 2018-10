TAJ : L’élite doit être la locomotive

Partisan déclaré du front populaire solide auquel a appelé le Président de la République afin de garantir la stabilité de l'Algérie face à toutes les manœuvres internes et menaces externes, TAJ estime cependant que cette initiative doit être prise à bras le corps par toutes les couches de la société.

A commencer par l’élite et les hommes de culture qui sont, selon lui, «absents» de la scène. «L’élite doit être la locomotive de ce front. Dans toutes les nations, dans toutes les civilisations, ce sont les femmes et les hommes de culture les cadres compétents qui tirent vers l’avant. Malheureusement, chez nous, on constate une absence terrible de cette élite algérienne. Elle doit se manifester», a considéré Amar Ghoul, lors d’une conférence organisée, hier à Alger.

Pour le président de Tajamou’e Amal Jazair, le front solide populaire n’est nullement une démarche partisane, bien au contraire. Le chemin pour construire ce front est simple. «L’idée est de rassembler toutes les forces vives de la nation. Ça commence dans les partis politiques pour s’élargir ensuite vers l’élite puis la société civile. Aucune partie ne peut monopoliser cette initiative qui est destinée exclusivement au peuple algérien. D’ailleurs, on l’a dit à nos amis du FLN lorsqu’ils nous ont contactés», a-t-il expliqué en insistant sur la nécessité à ce que les gens qui composent notre élite dans ce front soient «crédibles», et de s’inscrire dans la durée. « On ne veut pas d’une élite qui se montre par intermittence, comme certains partis qui ne donnent signe de vie que durant les échéances électorales. Il faut que ça soit durable, pas conjoncturel «, a-t-il sévèrement critiqué. Soulignant l'importance de faire de ce front «un espace de communication avec toutes les franges de la société, les institutions, les partis et la société civile», M. Ghoul a appelé à l'inscrire dans la durée, «au delà de la Présidentielle de 2019».

Le président de TAJ a soutenu, dans ce sens, que la conjoncture par laquelle passe le pays «requiert la mobilisation de tous ses enfants pour relever les défis majeurs qui se posent sur les plans sécuritaire, politique, économique et régional, à travers des actions anticipatives et préventives». S'agissant de la prochaine présidentielle, M. Ghoul a réitéré la position constante et de soutien de TAJ à la candidature du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour un nouveau mandat en vue de préserver les acquis réalisés et poursuivre la concrétisation des réformes. S. A. M.