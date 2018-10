FLN : Le parti « conseille » au président de l’APN de démissionner

Le Front de Libération nationale (FLN) «conseille fraternellement» au président de l’Assemblée nationale populaire (APN), Saïd Bouhadja de démissionner de son poste, a affirmé hier à Bechar le secrétaire général du part, Djamel Ould Abbes. «Nous conseillons au président de l’APN de démissionner de son poste pour dénouer la crise qui secoue cette institution, sachant que 351 députés membre de cette assemblée (sur 462) ont signé une pétition de retrait de confiance» au président de l'APN, a-t-il lancé lors d’une conférence de presse qu’il a présidée à l’issue d’une rencontre avec les militants et sympathisants de son parti à Bechar.

La crise qui secoue actuellement cette institution est interne a l'APN «et la présidence de la République ne doit être nullement impliquée dans cette crise», a souligné le secrétaire général du FLN, affirmant que sa formation politique voue un «grand respect» à l'APN et à ses membres, «même ceux de l'opposition». «D'où notre conseil au président de l'APN de démissionner de son poste», a ajouté M. Ould Abbes, qui a annoncé la tenue aujourd’hui d’une réunion du Bureau politique pour passer encore une fois en revue cette crise. Auparavant, M. Ould Abbes avait présidé une rencontre avec les cadres et militants de son parti, durant laquelle il a réitéré le souhait de sa formation politique de voir le Président Bouteflika, continuer sa mission à la tête de l’Etat.



Rencontre d’anciens élus du FLN pour la création d'une association nationale



Une rencontre de concertation regroupant d'anciens élus du FLN au sein des Assemblées nationale et locales a eu lieu, hier à Alger, pour la création d'une Association nationale des anciens élus dans le but de «servir l'Etat et la société et contribuer à l'encadrement de la société civile».

La rencontre, à laquelle ont assisté le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda sera suivie par d'autres à travers plusieurs wilayas du pays. Dans un communiqué, les participants ont qualifié le bilan du Président Abdelaziz Bouteflika depuis son investiture en 1999 à ce jour, de «saut qualitatif» dans l'histoire de l'Algérie indépendante, saluant, à ce propos, «toutes les réalisations enregistrées dans divers domaines,