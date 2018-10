Evénements d’octobre 1988 : « Des manœuvres politiciennes qui ont plongé le pays dans l’anarchie »

Le SG du RND a estimé que les événements d’octobre 1988 ne sont que le résultat de «manœuvres politiciennes qui sont à l’origine de l’anarchie et l’instabilité dans laquelle le pays est plongé depuis». Pour M. Ouyahia les douloureux événements d’octobre 1988 «ont endeuillé l’Algérie tout entière par la perte de centaines de ses enfants, nos enfants, à la mémoire desquels nous nous inclinons une nouvelle fois »a-t-il indiqué. «Ces jeunes Algériens ont été victimes de manipulations politiciennes qui ont poussé le pays vers l’anarchie, puis l’instabilité, et enfin le terrorisme barbare » a-t-il ajouté. Au sujet de la période du terrorisme, M. Ouyahia a insisté pour que celle-ci soit désignée en termes de «décennie de terrorisme» et non «noire» rappelant que «cette folie meurtrière a fait perdre 18 années au pays pour les avancées démocratiques».

K. A.