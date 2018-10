Activités des partis, Le RND, « partie prenante » dans le Front populaire solide

- Les évènements du 5 octobre 1988 ont poussé le pays vers l’anarchie, l’instabilité et le terrorisme.

- L’APN ne sera pas dissoute.

- Pas de crise dans les relations algéro-françaises.

Fort de ses qualités de tribun hors pair, M. Ahmed Ouyahia a saisi l’opportunité de la rencontre nationale des militantes du RND, tenue hier à Zeralda, pour s’exprimer en tant que secrétaire général de son parti sur nombre de questions de l’actualité nationale. La plus en vue se rapporte à la situation actuelle qui prévaut à l’APN marquée par un gel de ses activités, ce qui a suscité moult interrogations quant à son avenir. Ainsi, et face à ce constat caractérisé par un bras de fer opposant les députés de la majorité parlementaire au président Saïd Bouhadja, le SG du RND assure, sereinement, que l’éventualité de voir la Chambre basse du Parlement faire l’objet de dissolution est complètement exclue. «Il n’y aura pas de dissolution de l’APN, et c’est mon message à ceux qui veulent faire peur aux députés» a t-il affirmé de manière catégorique au cours d’une conférence de presse animée quelques instants après l’ouverture des travaux de la rencontre. Pour le SG de cette formation, il serait inconvenant, voire exagéré de parler de crise politique due à la situation actuelle de l’APN. Il s’agit tout simplement, souligne M. Ouyahia, «d’un problème interne qui trouvera son règlement dans le cadre interne». «Le président de l’APN a été élu par ses camarades, il s’est produit un malentendu entre eux. Ce sont ceux qui ont choisi M. Bouhadja aujourd’hui, qui réclament son départ» a-t-il ajouté, rappelant que 361 députés, y compris les parlementaires du RND au nombre de 100 ont signé une pétition en ce sens. «La présidence de la République n’a rien à voir avec la crise de l’APN» expliquera encore M. Ouyahia, non sans exclure tout appel ou intervention de la présidence, ou toute implication dans ce qui se passe à la Chambre basse du Parlement. Rappelant que la Constitution ne prévoit pas le cas d’un conflit interne à l’APN et tout en affirmant son intention de ne pas entrer en confrontation avec M. Bouhadja, pour M. Ouyahia, il existe incontestablement une situation de blocage au niveau de l’Assemblée nationale, a émis le souhait de voir celle-ci «se terminer dans le calme et que le président de l’APN parte dignement». «C’est regrettable ce qui se passe à l’APN» dit-il. «Je ne pense pas que M. Bouhadja mise sur le blocage» a t-il ajouté, sollicitant le concerné à préserver son image de moudjahid en faisant valoir «la sagesse, la raison et le bon sens de l’intérêt général». En outre, et poursuivant ses explications et éclaircissements en rapport avec la situation actuelle à l’APN, le SG du RND a assuré, d’une part, que la loi de finances 2019 sera signée par le Président de la République et qu’elle sera promulguée par ordonnance en cas de non adoption par le Parlement. Il expliquera, d’autre part, que la poursuite du blocage ne sera d’aucun impact sur le déroulement des élections présidentielles devant avoir lieu, a-t-il indiqué, en avril 2019. «La prochaine présidentielle se déroulera comme prévu en avril 2019, et faire le lien entre une dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées et le report de l’élection présidentielle est «une pure illusion politique» a-t-il insisté



Les changements au sein de l’ANP n’ont pas impacté le fonctionnement de l’Armée



Le secrétaire général du RND est revenu par ailleurs sur les changements opérés récemment au sein de l’institution militaire décidés sur instruction du président de la République. «Les changements ont été effectués par le Président de la République qui est le chef suprême des Forces armées» dira à ce propos M. Ahmed Ouyahia. «Ces changements n’ont pas impacté le fonctionnement de l’Armée, c’est une question ordinaire dans toute structures d’Etat» a-t-il indiqué. «L’Armée est constamment disposée à accomplir sa mission et c’est là le plus important» a-t-il ajouté, confortant son propos par les multiples visites effectuées sur le terrain le chef d’état major de l’ANP, Ahmed Gaid Salah. M. Ouyahia a évoqué par ailleurs les rumeurs au sujet d’un éventuel remaniement ministériel. «Tout remaniement relève des prérogatives du Président de la République, ceci n’est pas nouveau» dira t-il avant d’ajouter «qu’Ouyahia en tant que Premier ministre dérange certains». «Beaucoup de gens attendent mon départ, moi je poursuis ma mission» a-t-il enchaîné.

Interpellé par ailleurs sur les récentes manifestations des retraités et radiés de l’Armée, M. Ouyahia s’est interrogé sur le but de ces manifestations à la veille de la période électorale, rappelant par ailleurs que la situation des concernés est assainie dans la majorité des cas. Le SG du RND a assuré par ailleurs qu’il n’existe aucune crise dans les relations entre l’Algérie et la France. Il a toutefois soutenu que les relations entre les deux pays ne sont pas faites «de cadeaux», mais plutôt de rapports où chacune des deux parties s’emploie à défendre au mieux ses intérêts. Sur ce chapitre, M. Ouyahia a sévèrement condamné les récentes déclarations, pour le moins intempestives de l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Bernard Bajolet. Il a qualifié ce dernier «d’accident dans l’histoire» des relations algéro-françaises. Pour le SG du RND «Bajolet fait partie du clan qui veut démolir les relations entre l’Algérie et la France». Pour l’Algérie, dira encore le conférencier, «le livre de Bajolet est un torrent de haine. Il a déversé son fiel, mais comme dit un proverbe dans leur langue : les chiens aboient, la caravane passe». Au sujet des restrictions sur l’octroi de visa, le SG du RND a indiqué que l’Algérie appliquera le principe de la réciprocité.



Le RND réitère son appel au Président de la République à poursuivre son œuvre



M. Ouyahia a également réitéré l’appel de son parti au Président de la République à poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat. «Au RND nous sommes convaincus que de nouveaux progrès nationaux nécessitent la continuité de la mission du Président Abdelaziz Bouteflika. Certains opposent à notre analyse l’alternance démocratique. Nous plaidons pour notre part, l’exemple des pays qui ont réussi leur décollage économique et social en Asie du Sud Est ou en Amérique du Sud par exemple, des décollages accomplis il y a quelques décennies déjà, grâce aux mérites de la continuité» a t-il souligné. Il ne manquera également pas de mettre en exergue les acquis réalisés sous la gouvernance judicieuse du Chef de l’Etat en termes de stabilité et de paix dont jouit le pays après, de promotion des acquis sociaux et du principe de la souveraineté économique, de consolidation de l’Etat de droit, du renforcement de la liberté d’expression, sans oublier la condition de la femme qui «a beaucoup progressé ces dernières années, grâce aux décisions prises par le Président de la République, dans le cadre de la constitution et de la loi et à travers la politique et les décisions qu’il a engagées». D’autre part, le SG du RND estime que les défis de l’heure que l’Algérie doit relever dans le cadre de la poursuite de sa dynamique de développement tous azimuts et afin de corriger les lacunes constatées dans certains domaines sont au nombre de quatre. «Le premier est celui de voir la société vaincre l’anarchie et la violence. Le second est celui de la victoire sur le populisme et la démagogie. Le troisième défi se rapporte à la préservation de sa stabilité, et le quatrième et dernier défi est celui de la promotion de la sécurité du pays » a énuméré M. Ouyahia

Karim Aoudia