Sud du pays : Valoriser l’arganier

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a appelé à fournir davantage d'efforts pour la réhabilitation et la valorisation de l'arganier, une espèce qui pousse dans la région de Tindouf.

Lors de la visite de travail, qu’il a effectuée dans cette wilaya de l’extrême sud du pays, le ministre a indiqué que le département qu’il dirige œuvre à promouvoir «l'ensemble des segments agricoles dans la wilaya de Tindouf». Il a également mis l’accent sur l’importance de «valoriser l'arganier et de développer sa culture», et ce dans l’objectif de préserver cette «espèce sylvicole endémique et rare», a-t-il souligné.

M. Abdelkader Bouazghi, qui a observé une halte au niveau d'une exploitation située au périmètre agricole d’Oued- M’heya (15 km au nord de Tindouf), a déclaré que son département « accompagnera les jeunes promoteurs dans leurs actions de développement et de valorisation de cette espèce sylvicole, et qu’il encourage les initiatives de jeunes pour la promotion de cet arbre dans la région».

Il convient de signaler, dans ce contexte, que la politique du développement de l’arganier repose, notamment sur l’incitation, à travers un soutien matériel et financier, des fellahs qui s’intéressent à cette espèce en plantant des haies de protection ou en l’utilisant comme plant fruitier. L’encouragement de l’éco-tourisme est l’autre but recherché à travers cette politique. Aussi, l’une des caractéristiques de l’arganier est la dureté du fruit.

En effet, la plantation de la graine de l’arganier nécessite de la patience, puisqu’il faut d’abord la tremper dans de l’eau durant pas moins de quatre jours, et attendre ensuite près d’un mois pour enfin espérer voir les premiers indices de germination. Aussi, et en raison de la lenteur de sa croissance, l’arganier donne son fruit entre 8 et 10 ans plus tard ; c’est dire tout le temps qu’il faudrait attendre pour profiter du fruit. Il est bon de savoir également que même si la plantation de l’arganier nécessite beaucoup d’eau, cette plante mise à l’état naturel s’adapte au climat, car ses longues racines lui permettent de puiser l’eau en profondeur. Dans la wilaya de Tindouf, l’arganier s’étend sur une superficie totale de 672,41 hectares, une surface qui est peuplée de 5.257 arganiers répartis sur les régions de Targanet, Touiret-Bouam, Oued-Kahouane et Oud-Bouyadhine. Le promoteur de l’exploitation agricole visitée par le ministre et suggérée comme «site-pilote pour le développement de l’arganier» fait, en fait, partie de six bénéficiaires du soutien de l'État pour le développement de l'arganier à travers la wilaya de Tindouf. À elle seule, cette exploitation compte pas moins de 730 arbustes d'arganier.

Il est à retenir, par ailleurs, qu’en réponse à des préoccupations locales, le ministre a annoncé l'attribution prochaine de terres agricoles aux jeunes pour la relance de l'agriculture dans la commune d'Oum-Laâssel (170 km de Tindouf). Aussi et avant de terminer sa visite à Tindouf, M. Bouazghi a présidé une cérémonie de remise des clefs de 18 logements de fonction au profit des personnels de l'éducation, sur une tranche de 50 unités. Avant cela, le ministre avait procédé à la mise en service d'une laiterie (lait pasteurisé et dérivés), qui est le fruit d'un investissement privé offrant une capacité de production quotidienne de 40.000 litres de lait et de ses dérivés, et qui collecte également le lait de chamelles. Le ministre a également procédé à une visite d’inspection d’un projet d'entrepôt frigorifique et de distribution, d'une capacité de 5.000 m3, devant entrer en exploitation, selon les prévisions, dès le début de l’année prochaine. Ce projet, qui est retenu au titre de la stratégie de l'État visant à accroître la capacité de stockage, de froid et de distribution à 600.000 m3 à l'échelle nationale, est à même d'assurer la régulation du marché national et la couverture des besoins locaux, a souligné le ministre.

Soraya Guemmouri