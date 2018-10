Production halieutique dans la capitale : hausse significative

La production halieutique dans la wilaya d'Alger a enregistré une hausse significative. En effet, les services de la pêche de la wilaya indiquent que la production est passée de 3.065 tonnes, en 2016, à plus de 4.424 tonnes, en mars 2018, soit une hausse de près de 1.359 tonnes.

L’annonce a été faite par le président de la commission de l'hydraulique, de l'agriculture, de la pêche et du tourisme à l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, qui a effectué, en compagnie des membres de la commission, une visite d’inspection aux ports de Raïs-Hamidou, d’Aïn Benian et de Sidi Fredj.

«Sur les 4.424 tonnes, l’Algérie a pu exporter, cette année, plus de 46 tonnes», a révélé M. Khiati Zouaoui. Cette évolution est due, selon lui, aux énormes efforts consentis par la tutelle pour hisser la production halieutique au niveau requis.

En ce qui concerne la production aquacole dans la wilaya d’Alger, il dit qu’elle a atteint 6.676 kg, en 2018. «Pas moins de 99 autorisations d'exportation de cette production ont été octroyées, auxquelles s'ajoutent près de 483 autorisations de pêche octroyées cette année par la Direction de la pêche de la wilaya d'Alger, pour renforcer le secteur et augmenter la production halieutique», dit-il. M. Khiati Zouaoui a fait savoir également que 38 entreprises économiques subventionnées ont été créées, dans le cadre du renforcement et du développement de la filière de la pêche, dont 12 en activité actuellement et 26 autres en cours de réalisation. «Ces entreprises avaient permis la création de 287 postes d'emploi au profit des jeunes, dont 91 postes créés et 291 autres programmés, outre des programmes de formation dans le domaine de la pêche au profit des étudiants», a-t-il précisé. De son côté, Mme Rabia Zerrouki, directrice de la pêche de la wilaya d'Alger, a fait savoir que la direction de la pêche œuvrait à accompagner les pêcheurs et à leur fournir tous les moyens nécessaires, mettant en relief les actions entreprises par le département de la Pêche, dans le cadre de l’application de la feuille de route du secteur. D’ailleurs, elle fait savoir que le port d'Alger, plus grand port de la wilaya, comportait plus de 90% de pêcheurs et de bateaux de la wilaya, comportant également toutes les structures nécessaires, outre un centre médical, une station de carburants et un point de vente de matériel de pêche et de pièces détachées pour bateaux. Le représentant de l'Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP) de la wilaya d'Alger, Touhami Rachid, a, pour sa part, souligné que dans l'objectif de mettre un terme au problème de surcharge au niveau des ports d'Alger, il a été procédé à l'élaboration d'un plan d'accostage dans le but de fournir des quais pour l'accostage d'un plus grand nombre de bateaux de pêche et de plaisance. «Toutefois, ce plan n'a pas été exécuté, à cause du gel de l'enveloppe financière et du refus des pêcheurs de changer leurs places d'accostage», a-t-il indiqué. Il a souligné que l'EGPP de la wilaya d'Alger n'obtenait annuellement que 30% de frais d'accostage de bateaux, où un grand nombre de pêcheurs refusent de payer ces frais estimés à 4.000 DA par trimestre.

Il y a lieu de rappeler que la production halieutique nationale (hors aquaculture) a atteint 108.000 tonnes (t) en 2017, contre 102.000 t en 2016. D’ailleurs, les efforts du gouvernement, dans le cadre de sa stratégie dans le secteur de la Pêche, s'orientent vers l'augmentation de la production globale jusqu'à 200.000 t avec une production de 100.000 t/an pour la pêche en mer et 100.000 t/an pour l'aquaculture, susceptibles de créer 40.000 emplois. Ceci permettra d'atteindre le taux des 50-50% entre ces deux modes de production des ressources halieutiques, contre 95-5% actuellement.

Sarah A. Benali Cherif