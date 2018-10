Ressources en eau : Un pas extraordinaire franchi

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a estimé, hier, que «l’Algérie a franchi un pas extraordinaire dans le développement de l’infrastructure de base» dans le secteur des Ressources en eau.

Le ministre, qui a présidé au siège de son département les travaux d’une journée d’étude organisée par l’Organisme national de contrôle technique de construction hydraulique (CTH), sur le thème «Le contrôle technique de la construction hydraulique», a affirmé que «cette expertise est une mission fondamentale pour accompagner cet élan extraordinaire que connaît le secteur».

M. Necib a tenu à mettre en exergue le rôle déterminant du CTH comme «garant en matière de fiabilité, de conformité, ainsi qu’en matière de stabilité et de pérennité des ouvrages».

Pour le premier responsable du secteur, la mission de contrôle exige, de prime abord, «le renforcement et la consolidation du réseau national du CTH, ainsi que l’ouverture à la coopération avec les laboratoires et établissements de contrôle technique dépendant des autres départements». Une ouverture à la coopération au niveau international s’impose aussi, compte tenu du développement technologique en ce domaine. «Un développement qui nécessite de recourir à l’expérience des organismes internationaux compétents en la matière, et surtout le transfert des compétences et des technologies».

L’élan extraordinaire, c’est aussi la réalisation de projets faramineux. En seulement deux décennies, le secteur a réalisé 600 projets d'un montant de 2.000 milliards de dinars, entre constructions, aménagements et assainissements. Le ministre a relevé que son département ministériel collabore avec plusieurs départements, en vue d’«encourager la construction de synergies durables entre les opérateurs d’études et de réalisations, en vue de fédérer les compétences, de mettre à contribution les différents corps de métiers et mutualiser les moyens des entreprises pour garantir un travail de qualité»

Dans ce sillage, Hocine Necib a insisté sur «l’intensification des programmes de formation au profit des acteurs concernés par les missions du CTH», affirmant au passage que la démarche de son département «est de valoriser le savoir-faire du CTH et de faire en sorte que cet outil public spécialisé s’implique systématiquement dans les opérations de contrôle et du suivi de tous les travaux de réalisation hydraulique, pour une conformité totale avec les dispositions relatives au contrôle technique obligatoire, prévues par le décret exécutif du 2011».

M. Necib s’est félicité, par ailleurs, «du bilan positif du CTH dans la réalisation des différentes missions», en poursuivant que «le bilan est susceptible d’être amélioré, grâce à la coordination des efforts, face aux défis et enjeux futurs, pour accompagner les évolutions technologiques».

Dans ce contexte, on apprendra que ce centre technique réalise également des audits au profit de l'ensemble des sociétés nationales du secteur hydraulique. «Aujourd’hui, le CTH, c’est environ 500 collaborateurs, 1.000 projets et un programme de formation-perfectionnement pour près de 15 M DA» a expliqué M. Necib. En effet, le Contrôle technique hydraulique (CTH), selon les exposés présentés lors de cette journée d’étude, se trouve «à l’intersection de plusieurs secteurs d’activités, comme l’habitat, l’agriculture et les travaux publics», selon les explications de M. Aït Ali Mahmoud, directeur général de l’Organisme national de contrôle technique de construction hydraulique, qui a évoqué, lors de son intervention, «la nécessité de développer des compétences pluridisciplinaires pour les missions de contrôle des différents projets à travers le pays».

M. Aït Ali a détaillé, dans son exposé, les différentes phases du contrôle des constructions hydrauliques, qui «débutent dès l’étape de la conception des ouvrages, en passant par les travaux d’exécution, allant jusqu’au contrôle de vérification à l’achèvement et la mise en service des projets».

La journée d’étude sur le Contrôle technique hydraulique a vu la participation d’experts étrangers venus exposer les expériences de leurs organismes et partager avec leurs homologues algériens la possibilité d’ouvrir des ponts de coopération.

À noter que l’Organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique assure, à travers ses 44 antennes opérationnelles, le CTH dans les six régions du pays, à savoir Alger, Oran, Tlemcen, Ghardaïa, Annaba et Sétif.



Tahar Kaidi