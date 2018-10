Trajet scolaire : Protéger l’enfant des accidents de la route

Louable initiative que celle du Centre national de prévention et de sécurité routière, qui a organisé, samedi après-midi, une campagne de sensibilisation pour les écoliers sur les dangers de la route.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le commissaire divisionnaire à la DGSN, Ahmed Nait El Hocine, nous a expliqué que cette campagne nationale vise les établissements scolaires et se poursuivra tout au long de cette année.

Après avoir révélé que sa direction a enregistré « près de 400 victimes au cours de l’année scolaire écoulée», l’intervenant a ajouté que le programme de cette campagne sera axé sur les cours liés aux dangers que représente la circulation automobile, ainsi que la conduite à tenir pour éviter les accidents. Dans ce cadre, M. Nait El Hocine a mis en exergue l’importance de cette campagne de sensibilisation des écoliers pour leur inculquer les bonnes valeurs et la conduite à tenir pour se protéger contre les dangers sur le trajet vers l’école et dans leur accompagnement, à travers des cours et actions pratiques visant leur initiation à la culture du respect du code de la route et des règles de la sécurité routière. Des cadres et officiers de la sécurité publique se chargeront, à travers cette campagne, de dispenser des leçons sur la prévention des accidents de la circulation, comportant des conseils et des orientations, et sur l’importance du respect des panneaux de signalisation. Dans le cadre de cette campagne, des supports sur la prévention routière ont été distribués aux élèves.

H. Hamza