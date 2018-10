Formation et qualification : Le marché de l’emploi en question

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a entamé la mise en œuvre du programme national d'appui à «l'Adéquation formation-emploi-qualification» (AFEQ), visant à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. En effet, Sétif, choisie en tant que wilaya pilote pour la mise en œuvre de ce programme, a abrité jeudi dernier un séminaire régional de restitution de l’analyse du marché du travail et d’identification des secteurs économiques porteurs et prioritaires de la wilaya. Le but est de renforcer le rôle des institutions et des secteurs économiques dans le processus de formation professionnelle et universitaire et l’insertion des jeunes dans la vie active, en créant un équilibre entre les qualifications et les exigences de l'emploi. Le programme est axé sur la formation et l’insertion des demandeurs d’emploi, en partenariat avec les entreprises économiques, l’université et la formation professionnelle. Ce programme, financé par l'UE à hauteur de 10 millions d'euros avec une contribution du gouvernement algérien d’un million d'euros, est d’une durée de 36 mois. Les deux wilayas ciblées par l’analyse tendancielle du marché de l’emploi sont celles d’Alger et de Sétif, dont l’objectif cardinal est la conception et la mise en place d’un dispositif de formation-insertion appuyé d’un mécanisme d’évaluation et de régulation lui permettant de s’auto-entretenir. Le programme appelle à la valorisation des résultats de la recherche, en partenariat avec les entreprises, à travers le développement d'applications et leur mise en œuvre sur le terrain. Ce qui signifie que la recherche scientifique prendrait une autre dimension en adéquation avec les exigences économiques.

Selon le programme, l’emploi demeure un grand défi pour l’Algérie, l’amélioration du taux d’employabilité dans l’ensemble du pays constitue donc une priorité absolue. C’est pourquoi des politiques nationales ont été élaborées dans ce domaine et des programmes opérationnels sont mis en œuvre.

Rappelons que le programme AFEQ a pour objectif d’assurer une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi par une plus grande implication des entreprises et des secteurs économiques dans la formation et l’insertion des jeunes.

Dans ce cadre, trois objectifs particuliers ont été identifiés. Il s’agit en premier lieu d’assurer l’adaptation des qualifications aux exigences des offres d’emploi exprimées par les secteurs prioritaires. Il est également question d’assurer l’adéquation structurelle entre la formation et l’emploi par le positionnement de l’entreprise et des secteurs économiques au cœur du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Il s’agit enfin d’assurer l’adéquation structurelle entre la formation et l’emploi par le rapprochement entre l’entreprise et le système de formation universitaire.

Cette exigence est encore plus cruciale, eu égard à la variété des parties prenantes et des secteurs concernés. C’est à cet effet que le programme AFEQ se fixe comme objectif de réaliser les activités en conformité avec les problématiques territoriales (wilaya), en demeurant aligné sur les politiques nationales.

Depuis quelques années, déjà, la problématique du chômage a été au centre des politiques nationales. Des mécanismes et des dispositifs ont été implémentés et ont abouti à des résultats sensibles. Tel l’appui de cet élan par la conception de mécanismes nouveaux dans une optique de renforcement de la coordination intersectorielle. Il s’agit notamment, à partir du modèle économique national, d’amorcer une approche systémique et locale en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des dispositifs de coordination en faveur de l’emploi qui s’inscrivent dans la durée.

Salima Ettouahria